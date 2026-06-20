Prieš kraupų festivalį uždaryta šunų skerdykla, išgelbėti devyni gyvūnai

Ilgus metus veikusi skerdykla Julino mieste, Guangsi provincijoje, buvo uždaryta po to, kai jos savininkas, bendradarbiaudamas su gyvūnų apsaugos asociacija „Vshine“ ir sulaukęs finansinės paramos iš organizacijos „Humane World for Animals“, sutiko pasirašyti teisiškai įpareigojantį susitarimą. Apie tai organizacijos pranešė birželio 8 dieną.
Ši svarbi gyvūnų teisių gynėjų pergalė pasiekta likus vos kelioms dienoms iki kasmetinio Julino šunų mėsos festivalio, kuris pirmą kartą surengtas 2010 metais.
Skerdyklos savininkas, viešai įvardijamas slapyvardžiu ponas Huangas, pripažino jaučiantis palengvėjimą galėdamas visam laikui nutraukti šią veiklą. Jo teigimu, šis verslas sparčiai nyksta, o pats ilgą laiką jautė moralinių abejonių dėl savo darbo.
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„Laukiu ramesnio gyvenimo. Šunis žudžiau beveik 20 metų. Tai nešvarus verslas ir dėl to nesijaučiu gerai“, – teigiama organizacijos „Humane World for Animals“ išplatintame jo pareiškime.
Jis pridūrė, kad džiaugiasi galėdamas palikti šį verslą praeityje ir užsitikrinti stabilesnį pragyvenimo šaltinį.
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„Be šios paramos paramos nebūčiau galėjęs pakeisti savo gyvenimo. Manau, kad daug daugiau Julino šunų mėsos verslų nuspręstų užsidaryti, jei sulauktų tokios pagalbos“, – sakė jis.
Uždarant skerdyklą buvo išgelbėti devyni gyvi šunys, kurie buvo ruošiami paskersti. Pasak organizacijos „Vshine“, trys iš jų vis dar segėjo antkaklius, todėl manoma, kad tai buvo pavogti naminiai augintiniai.
Skerdykla uždaryta likus mažiau nei dviem savaitėms iki kasmetinio Julino šunų mėsos festivalio.
Nors pats pavadinimas „festivalis“ gali sudaryti įspūdį, kad tai yra sena kinų tradicija, prilygstanti tokioms šventėms kaip Pavasario festivalis ar Rudens vidurio šventė, organizacija „Humane World for Animals“ pabrėžia, kad šis renginys yra palyginti naujas ir neturi aiškių kultūrinių šaknų.
Julino mieste šunys ir katės mėsai skerdžiami ištisus metus, todėl festivalis iš esmės tėra kasdien vykstančios prekybos suintensyvėjimas.
Per 16 metų gyvavimo istoriją festivalis sulaukė įvairių valdžios ribojimų, nacionalinės ir tarptautinės kritikos, o visuomenės susidomėjimas tokia mėsa ženkliai sumažėjo.
Keliuose kituose Kinijos miestuose, įskaitant Šendženą ir Džuhajų, prekyba šunų ir kačių mėsa jau yra uždrausta.
Šių metų Julino šunų mėsos festivalis numatytas birželio 20–21 dienomis.
Parengta pagal „People“.
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