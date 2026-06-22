Po kaimyno mirties moteris nuėjo pasirūpinti jo augintiniais, tačiau aptiko daugiau, nei manė

Kol du velionio šunys buvo perduoti gyvūnų gelbėjimo organizacijai, o namuose gyvenusias kates priglaudė kiti šeimos nariai, artimieji, sugrįžę į jo namus, aptiko dar keletą lauke gyvenančių kačių.
„Su velionio žmona mus suartino meilė gyvūnams ir katėms. Ji žinojo, kad dažnai priglaudžiu benamius gyvūnus, todėl man pasirodė, kad padėdama šioms jų mylėtoms katėms galiu pagerbti jų atminimą“, – leidiniui „People“ pasakojo 35 metų K. Carson.
Nors šeima teigė, kad lauke gyvenusios katės yra sulaukėjusios, moteris greitai suprato, kad jos kur kas draugiškesnės, nei buvo manyta.
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„Jos neteko savo žmonių, kitų kartu gyvenusių kačių ir šunų. Joms liko tik viena kita“, – socialiniuose tinkluose rašė K. Carson.
„Jos buvo labai alkanos, todėl, nors buvau joms nepažįstama, iškart priėjo prie manęs. Jos nėra sulaukėjusios – tiesiog išsigandusios ir sutrikusios“, – pridūrė ji.
Šiaurės Karolinos (JAV) Burko apygardos gyventoja pasakojo, kad vieną iš dviejų benamių kačių pavyko sugauti beveik iš karto.
„Pirmiausia pagavau aštuonių mėnesių amžiaus katytę. Ji jau buvo nėščia, todėl tai tapo prioritetu. Gegužės 12 dieną ją nugabenau į vietinį gyvūnų centrą, kad jai būtų atlikta sterilizacija“, – sakė ji.
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Tačiau suradus katytės motiną jos laukė staigmena – ši jau buvo atsivedusi naują vadą. Vos daugiau nei pusantrų metų amžiaus katė netrukus nuvedė gelbėtoją prie mažų kačiukų, paslėptų užrakintame namų valdos sandėliuke.
„Ten buvo mažos durelės, pro kurias ji galėjo patekti į vidų ir išeiti, tačiau aš negalėjau pasiekti kačiukų“, – pasakojo K. Carson.
Vėliau katė jauniklius perkėlė dar giliau – į lietaus nuotekų kanalizaciją.
Kol moteris kelias dienas bandė surasti katę ir visus jos mažylius, sužinojo, kad netoliese automobilis partrenkė ir pražudė katę. Išgirdusi, kad ji buvo juodos spalvos, kaip ir ieškoma katė, K. Carson pradėjo baimintis blogiausio scenarijaus.
„Vidury nakties išėjau jos ieškoti. Galvojau, kad tai ji, ir tada man tektų naktį lįsti į kanalizacijos šulinį gelbėti kačiukų“, – prisiminė ji.
Laimei, katė buvo gyva ir sveika. Moteriai pavyko pakelti groteles, ištraukti kačiukus ir paskatinti motiną išeiti lauk. Gegužės 18 dieną visa šeimyna buvo saugiai pargabenta namo.
Iš viso K. Carson išgelbėjo katės motiną, aštuonių mėnesių nėščią katytę ir du keturių savaičių amžiaus kačiukus.
Nėščiai katei buvo atlikta vadinamoji sterilizacija su nėštumo nutraukimu – įprasta veterinarinė procedūra, kurios metu gyvūnas sterilizuojamas, kartu nutraukiant nėštumą.
„Ji buvo sterilizuota ir sugrįžo pas mane. Globojau ją iki gegužės 24 dienos, o vėliau ją įsivaikino gelbėtoja, kuri specializuojasi dirbdama su mažiau socializuotomis katėmis“, – pasakojo K. Carson.
Aštuonių mėnesių katytei jau surasti nauji namai, o katės motina ir du jos kačiukai vis dar gyvena pas gelbėtoją.
„Kai tik kačiukai bus visiškai atjunkyti nuo motinos, katei bus atliktos veterinarinės procedūros ir ji bus perduota įvaikinimui per Burko apygardos gyvūnų centrą“, – aiškino ji.
Tuo metu du kačiukai, kartu su dar dviem mažyliais, kuriuos moteris rado po kelių dienų, laikinai lieka jos globoje, kol pasieks maždaug 900 gramų svorį.
Pasiekę šį svorį jie bus perduoti vietos gyvūnų globos organizacijai.
K. Carson pabrėžė, kad ji tik laikinai globoja gyvūnus, nes pati jau turi nemažai nuolatinių augintinių.
„Per daugelį metų jie pateko į sudėtingas situacijas, o kai kurie liko su manimi visam laikui, nes jiems buvo sunku rasti namus. Tačiau mano namuose vietos jau nebėra, todėl turiu nubrėžti aiškias ribas, kad ir kokie mieli jie būtų“, – sakė ji.
Anot moters, jos tikslas nėra turėti kuo daugiau gyvūnų, o padaryti gelbėjimo procesą saugesnį ir efektyvesnį.
Neseniai ji socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu apie šią gelbėjimo istoriją ir paaiškino, kodėl buvo svarbu sterilizuoti aštuonių mėnesių katę.
„Anksčiau pati buvau tarp žmonių, kurie nepritarė sterilizacijai, todėl suprantu jų argumentus“, – sakė ji.
Tačiau jos požiūris pasikeitė po skaudžios patirties.
„Kartą netoliese esančioje vietoje, kur žmonės palieka nepageidaujamus gyvūnus, nuo kelio teko surinkti paliktus nugaišusius kačiukus. Tada iš tiesų supratau, kokio masto yra gyvūnų pertekliaus problema“, – pasakojo ji.
Pasak K. Carson, apie tai būtina kalbėti, nes daugelis žmonių dar nėra susidūrę su tikrąja situacija, o kančios prevencija ir problemos užkardymas dar prieš jai atsirandant yra itin svarbūs.
Ji taip pat priminė, kad jos gyvenamoje apygardoje veikia finansinės pagalbos programa mažas pajamas gaunantiems gyventojams, norintiems sterilizuoti savo augintinius.
Moteris ragina žmones aktyviau įsitraukti į gyvūnų gelbėjimo veiklą ir remti vietos organizacijas.
„Jeigu ši istorija įkvėps žmones padėti savo bendruomenėse, svarbiausia suprasti, kad gyvūnų gelbėjimas yra komandinis darbas. Savanoriai, gyvūnų prieglaudos ir nepriklausomi gelbėtojai tiesiog skęsta problemų jūroje“, – sakė ji.
„Žmonės gali padaryti didžiulį pokytį savo aplinkoje. Svarbu nenusisukti ir nemanyti, kad kažkas kitas pasirūpins paliktu ar pagalbos stokojančiu gyvūnu. Tam reikia visos bendruomenės pastangų.“
Vis dėlto ji pabrėžia, kad vienas veiksmingiausių būdų padėti gyvūnų prieglaudoms yra sterilizuoti savo augintinius.
K. Carson taip pat atskleidė, kad prieš penkerius ar šešerius metus pradėjo dalytis savo veikla socialiniuose tinkluose, kai jos bendruomenėje atsirado paliktų sulaukėjusių šunų būrys.
„Norėjau parodyti žmonėms, kad pamačius problemą galima imtis veiksmų, net jei nežinai, nuo ko pradėti. Anksčiau niekada nebuvau dirbusi su sulaukėjusiais šunimis, mokiausi visko proceso metu. Norėjau įkvėpti kitus nelaukti, kol kažkas kitas padės, o patiems tapti pokyčio dalimi“, – sakė ji.
Parengta pagal „People“.
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