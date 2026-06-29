Vyras pagalbos surandant juodai baltą karaliaus Karolio kavalieriškąjį spanielį Atą kreipėsi socialiniuose tinkluose.
„Iš Marvelės g. 43 namo, Marvelės gatve, kryptimi link Kaustos nubėgo, kiek parodė filmavimo kameros“, – rašė jis.
Istorija baigėsi laimingai
Susiję straipsniai
M. Puidokas savo feisbuke pasidalijo džiugia žinia. Keliauninkas atsirado.
„Istorija su laiminga pabaiga – ačiū Dievui keliauninkas saugiai sugrįžo namo – staiga pamatėme jau kieme.
O gal kas grąžino, nes grįžo švarutis ir iššukuotas visas.
Dėkui už pagalbą ir palaikymą tiems kas sureagavo ir prisidėjo!
O viskas įvyko taip, kad statybininkai nešė medžiagas, atidarė vartelius ir Atas pabėgo... o mums apie tai nepasakė iškart, tad puolus paieškas daryti dviračiais, pėsčiomis niekur nepavyko rasti...
Geros visiems dienos ir visada ieškokite savo draugų bei kreipkitės pagalbos į kitus!“, – džiugia žinia dalijosi jis.
Šuodingoatsirado augintinis
Rodyti daugiau žymių