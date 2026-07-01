Šokiruojantis radinys name: tarp šiukšlių aptiktos 78 veislinės katės ir kačiukai

Mėlynakiai, pūkuoti gyvūnai šiuo metu yra saugūs ir pamažu atsigauna po gelbėjimo operacijos, trečiadienį, birželio 10 d., socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Pensilvanijos gyvūnų apsaugos nuo žiauraus elgesio draugija (PSPCA).
PSPCA gyvūnų teisėsaugos komanda kartu su Lankasterio miestelio policijos pareigūnais gyvūnus išgelbėjo dieną anksčiau – birželio 9-ąją. Pasak organizacijos, namo būklė buvo sunkiai suvokiama, o katės buvo pasislėpusios įvairiose jo vietose.
Atvykusius gelbėtojus pasitiko alinantis karštis, pavojingai didelė amoniako koncentracija ir kambariai, nuo grindų iki lubų užversti atliekomis, šiukšlėmis ir įvairiais daiktais.
Katė ir du jos klonai: neieškodami prasmės kopijavo visus veiksmus
„Oras buvo sunkiai pakeliamas, tačiau pareigūnai valandų valandas dirbo itin sudėtingomis sąlygomis, kad surastų kiekvieną gyvūną ir perkeltų jį į saugią vietą“, – teigiama organizacijos pranešime.
Bendromis gyvūnų gelbėtojų ir policijos pastangomis iš namo buvo išgabentos visos katės.
„Kai kurios buvo išsigandusios. Kai kurios sirgo. Visos jos gyveno sąlygomis, kurių neturėtų patirti nė vienas gyvūnas“, – pažymėjo PSPCA atstovai.
Išgelbėtiems gyvūnams buvo atlikti išsamūs sveikatos patikrinimai, suteikta medicininė pagalba, duotas kokybiškas maistas, parūpinti švarūs guoliai ir, kaip teigia organizacija, suteiktas dalykas, kurio daugelis jų tikriausiai nebuvo patyrusios labai ilgą laiką – palengvėjimas.
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Po gelbėjimo operacijos paskelbtose nuotraukose matyti baltos ir juodos spalvos, mėlynakės katės bei kačiukai, jaukiai susiglaudę gyvūnų globos centre.
Kol kas neaišku, ar namo savininkui bus pateikti kokie nors kaltinimai.
Tuo metu PSPCA birželio 14 d. paskelbė, kad dalis suaugusių kačių jau gali būti įvaikinamos.
„Kačiukų šiuo metu įvaikinti negalima, nes jie dar per maži. Tačiau daugelis suaugusių kačių jau pasirengusios surasti naujus namus“, – teigiama organizacijos pranešime.
Pasak gyvūnų globėjų, nors katės vis dar yra neramios ir pratinasi prie naujos aplinkos, kantrūs ir supratingi šeimininkai padės joms atgauti pasitikėjimą ir tapti nuostabiais augintiniais.
Parengta pagal „People“.
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