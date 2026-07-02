Rytų Azijoje pastaraisiais metais vis aiškiau matoma tendencija – vis daugiau žmonių renkasi kates.
Pavyzdžiui, Taivane 2025 metais pirmą kartą istorijoje kačių augintinių skaičius pranoko šunų, rodo vyriausybės atlikta apklausa. Kačių populiacija sparčiai augo – nuo 1,3 mln. 2023-aisiais iki 1,7 mln. praėjusiais metais, t. y. užfiksuotas beveik 33 proc. šuolis.
Panaši situacija anksčiau fiksuota ir Kinijoje 2021 metais. Japonijoje ši tendencija užfiksuota dar anksčiau – ten katės šunis aplenkė prieš dešimtmetį. Net ir ten, kur šunų vis dar daugiau, pavyzdžiui, Pietų Korėjoje ar Honkonge, kačių populiarumas nuosekliai auga.
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Šias šalis vienija panašūs veiksniai: tankiai apgyvendinti miestai, maži butai, vienišumo jausmas ir įtemptas darbo ritmas, paliekantis mažai laiko šunų priežiūrai.
„Katę laikyti mieste yra patogiau, nes šunį reikia dažnai vedžioti, tam ne visada užtenka laiko, be to, kai kurie žmonės bijo šunų“, – CNN pasakojo Honkongo gyventoja Ellen Chung, kalbėjusi kačių kavinėje, kur lankytojai leido laiką tarp kačių.
Ji pridūrė: „Manau, kad katės tiesiog mielesnės.“
Tokie veiksniai siejami ir su gimstamumo mažėjimu regione, nepaisant valdžios pastangų šią tendenciją pakeisti.
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„Žmonės dabar dažniau nusprendžia neturėti vaikų, todėl augintinis tam tikra prasme tampa tarsi vaiko pakaitalu“, – sakė Honkongo universiteto (HKU) psichologijos profesorius Paul Wong, dirbantis su terapiniais gyvūnais.
Anot jo, sudėtingas gyvenimas miestuose skatina žmones rinktis kates labiau nei šunis.
Įtampa, vienišumas ir auganti kačių kultūra
Kai kuriose šalyse kačių populiarumas turi gilias kultūrines šaknis.
Pavyzdžiui, Japonija – „Hello Kitty“, 1974 m. sukurtos katės personažo, tapusio maždaug 80 mlrd. JAV dolerių vertės industrijos dalimi, gimtinė. Šalyje taip pat yra vadinamosios „kačių salos“, kuriose laukinės katės tapo turistų traukos objektais.
Tačiau kitur katės ilgą laiką nebuvo tokios populiarios. Pietų Korėjoje jos siejamos su bloga lemtimi ar piktosiomis dvasiomis – tai viena priežasčių, kodėl šunys ilgą laiką buvo gerokai populiaresni augintiniai.
Situacija keičiasi. Po COVID-19 pandemijos Pietų Korėjoje kačių skaičius ženkliai išaugo – tikėtina, nes jas lengviau laikyti uždarose erdvėse, kai judėjimas buvo ribojamas, teigiama 2025 m. „KB Financial Group“ ataskaitoje.
Veterinarė Gong Su-hyun iš Ballyeomaru kačių prieglaudos Hwaseonge (šiaurės vakarų Pietų Korėja) CNN sakė jaučianti augantį susidomėjimą katėmis. Pasak jos, vis daugiau žmonių atvyksta jų priglausti ar savanoriauti.
Per pastarąjį dešimtmetį, kaip teigia HKU profesorius P. Wong, pasikeitė pats požiūris į gyvūnus – nuo „naudingų“ iki „kompanionų“.
Anksčiau šunys dažniau buvo laikomi apsaugai ar darbui, o katės – graužikų kontrolei. Dabar abu gyvūnai vis dažniau tampa priemone kovoti su vienišumu.
Miestų spaudimas ir socialiniai pokyčiai
Rytų Azijoje per pastaruosius dešimtmečius vyko dideli socialiniai pokyčiai. Jauni žmonės masiškai paliko kaimo vietoves ir persikėlė į miestus, o kaimai ištuštėjo.
Tačiau gyvenimas miestuose tapo sudėtingas: konkurencinga darbo rinka, stagnuojantys atlyginimai, aukštos pragyvenimo išlaidos ir ilgos darbo valandos.
Kinijoje per didelis darbo krūvis tapo tokia problema, kad 2021 m. jį pasmerkė šalies aukščiausiasis teismas. Japonijoje net egzistuoja specialus terminas „mirtis nuo pervargimo“, o valdžia riboja viršvalandžius.
„Šios sąlygos daro kates praktiškesniu pasirinkimu, ypač jaunajai kartai“, – sakė Honkongo Shue Yan universiteto dėstytojas Joe Ngai. „Katės prisitaiko prie gyvenimo viduje, nereikalauja kasdienių pasivaikščiojimų ir suteikia kompaniją, kuri lengvai įsilieja į miesto gyvenimo ritmą.“
Šios tendencijos siejamos ir su mažėjančiu santuokų bei gimstamumo skaičiumi. Japonijos populiacija mažėja jau 16 metų iš eilės, Pietų Korėja turi vieną žemiausių gimstamumo rodiklių pasaulyje, o panašios tendencijos matomos visame regione.
Didėjant vienišų žmonių skaičiui, stiprėja ir vienišumo problema. Kai kurie jauni žmonės visiškai atsitraukia nuo visuomenės – tai vadinama hikikomori reiškiniu. Pietų Korėja vienišumo mažinimui skiria šimtus milijonų dolerių, o Kinijoje išpopuliarėjo net programėlė „Are You Dead“, kurioje vartotojai turi kasdien patvirtinti, kad yra gyvi.
Augantis „pet“ ekonomikos bumas
Trūkstant artimų žmonių ryšių, vis daugiau žmonių renkasi gyvūnus. Sparčiai auga ir vadinamoji augintinių ekonomika.
„Goldman Sachs“ 2024 m. analizė parodė, kad Kinijoje vienas sparčiausiai augančių sektorių yra gyvūnų maistas, o iki 2030 m. šios rinkos vertė gali pasiekti 12 mlrd. JAV dolerių.
Pietų Korėjoje 2023 m. pirmą kartą istorijoje buvo parduota daugiau augintinių vežimėlių nei kūdikių vežimėlių, rodo didžiausios šalies internetinės prekyvietės duomenys.
Tai nebūtinai džiugina vyriausybes, siekiančias didinti gimstamumą. Tačiau kai kuriems žmonėms augintiniai tampa svarbia emocine atrama.
„Jei žmonių gerovė gerėja, tuomet galbūt tai vis dėlto geriau nei visuomenė, kuri yra maža, bet nelaiminga“, – sakė P. Wong.
Parengta pagal CNN.