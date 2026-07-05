Vos 2 mėn. broliukas ir sesutė – muitinės pastiprinimas: jiems bus patikėtos itin svarbios užduotys

Šios veislės šunys vertinami dėl savo puikių darbinių savybių: įgimto daiktų atnešimo instinkto, gebėjimo nuolat palaikyti kontaktą su vedliu bei stiprios motyvacijos dirbti. Būtent šios savybės yra itin svarbios rengiant tarnybinius paieškos šunis.
Atrenkant būsimus tarnybinius šunis taip pat vertinama jų reakcija į žaidimą, maistą, įvairius paviršius ir aplinkos dirgiklius. Abu mažieji kandidatai – Kola ir Zoro – atitinka keliamus reikalavimus ir pradėjo savo kelią muitinėje.
Nors šiuo metu jie dar yra smalsūs, žaismingi ir aplinką tyrinėjantys mažyliai, jau dabar pradeda formuotis svarbiausi būsimos tarnybos pagrindai. Pirmieji mėnesiai yra itin reikšmingi – būtent tada formuojasi šunų pasitikėjimas žmogumi, drąsa, motyvacija bei gebėjimas mokytis naujų užduočių.
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Lygiaplaukiai retriveriai išsiskiria draugišku charakteriu, pozityvumu ir žmogui malonia išvaizda. Tai linksmi, aktyvūs ir socialūs šunys, kuriems nebūdinga agresija, todėl jie puikiai tinka darbui kartu su žmonėmis. Dėl savo prigimties jie dažnai tampa ne tik puikiais tarnybiniais šunimis, bet ir patikimais komandos partneriais sudėtingose situacijose.
Linkime Kolai ir Zoro sėkmės augant, mokantis ir rengiantis būsimoms tarnybinėms užduotims. Tikime, kad jie taps puikiais Lietuvos muitinės keturkojais pareigūnais ir prisidės prie svarbių valstybės saugumo užduočių.
Muitinės departamentasaugintiniaitarnybinis šuo
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