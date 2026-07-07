Belgų aviganė iš Lietuvos katastrofos zonoje ieško gyvųjų: atskleidė, su kuo tenka susidurti

„Žinojimas, kad gali kažkam išgelbėti gyvybę, yra nuostabiausias jausmas“, – sako pareigūnė.
Po griuvėsiais ieškant išgyvenusiųjų didžiausiais iššūkiais tampa ne tik katastrofos mastas, žmonių žūtys ir tvyranti įtampa. Pasak I. Rudaitytės, gelbėjimo darbus apsunkina ir didelis karštis bei neįprastai didelė oro drėgmė, todėl tiek Ottalia, tiek kartu į misiją išvykusio VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Sienos kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto Justo Aidiečio šešerių metų belgų aviganė Harpija gali dirbti tik trumpais intervalais.
Vis dėlto vietovės pasikeitimas tarnybiniams šunims nėra didelė problema. Kinologė pasakoja, kad Lietuvoje vykusių treniruočių metu buvo stengiamasi sudaryti kuo panašesnes sąlygas į tas, su kuriomis šunys susiduria tarptautinėse gelbėjimo misijose. Taip siekta sumažinti jų patiriamą stresą dirbant ekstremaliomis aplinkybėmis.
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Kelionė iš Lietuvos į Venesuelą truko keliolika valandų, tačiau, anot pareigūnės, nei Ottalia, nei Harpija didesnių sunkumų nepatyrė.
„Tai nebuvo pirmas kartas joms keliauti lėktuvu, todėl viso skrydžio metu abi belgų aviganės ramiai miegojo“, – pasakojo I. Rudaitytė.
Pasak jos, ši misija suteikė neįkainojamos patirties.
„Dirbdami šioje misijoje tapome dar stipresni, įgavome nerealios patirties realiomis sąlygomis. Taip pat čia nuolat bendraujame su kitų šalių kinologais, dalijamės patirtimi“, – teigė VSAT pareigūnė.
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Ji pabrėžė, kad nelaimės vietoje dirbančias įvairių šalių gelbėjimo komandas vienija bendras tikslas – padėti nuo stichijos nukentėjusiai Venesuelai.
Pasak I. Rudaitytės, tarptautinėje misijoje dirba įvairių veislių tarnybiniai šunys – labradorų retriveriai, borderkoliai, vokiečių aviganiai, tačiau dažniausiai sutinkami belgų aviganiai.
Nors misija yra itin sudėtinga tiek fiziškai, tiek emociškai, pareigūnė sako neabejojanti savo pasirinkimu.
„Savijautą sunku ir nupasakoti. Esant čia apima įvairiausi jausmai, tačiau svarbiausia, kad jaučiuosi esanti savo vietoje. Žinojimas, kad gali kažkam išgelbėti gyvybę, yra nuostabiausias jausmas“, – sakė ji.
I. Rudaitytė su Ottalia bei J. Aidietis su Harpija yra Lietuvos ugniagesių gelbėtojų ir medikų komandos, jau beveik savaitę dirbančios Venesueloje, nariai.