Katino ir lokio akistata sprogdina socialinius tinklus

Incidentas įvyko Kanados Britų Kolumbijos provincijoje, kur katinas netikėtai išvijo juodąjį lokį, užklydusį į privataus namo kiemą, praneša „CTV News“.
Vaizdo įrašas su drąsiu katinu internete jau surinko dešimtis tūkstančių peržiūrų, o pats įvykis užfiksuotas Kvesnelio bendruomenėje.
Paskelbtuose kadruose matyti, kaip lokys ramiai apžiūri kiemą, tačiau staiga prie jo greitai pribėga juodai baltas katinas. Jis pademonstravo drąsą ir puola vyti nekviestą svečią. Po to lokys užšoko ant tvoros ir pasišalino.
Susiję straipsniai
Žinoma, kad kai kuriose Kanados provincijose lokių pasirodymas nėra retenybė dėl gyvenviečių artumo laukinei gamtai. Šių gyvūnų pasirodymą dažniausiai fiksuoja Britų Kolumbijos ir Albertos gyventojai.
KanadaKatinasaugintiniai
Rodyti daugiau žymių