Lietuvos keturkojė sužavėjo tarptautinę komandą: pagalbos prireikė Izraelio gelbėtojams

Tai buvo dar viena užduotis belgų aviganei Ottaliai Venesueloje – VSAT keturkojės ir jos kinologės Ivetos Rudaitytės pagalbos paprašė Izraelio gelbėtojai.
Žemės drebėjimo nuniokotoje vietoje iš įvairių šalių atvykusias komandas vienija bendras tikslas padėti Venesuelai.
Be VSAT Pagėgių pasienio rinktinės kinologės I. Rudaitytės ir 4 metų Ottalios, nelaimės vietoje taip pat darbuojasi VSAT Vilniaus pasienio rinktinės kinologas Justas Aidietis su 6 metų belgų avigane Harpija.
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Ši pasieniečių ketveriukė yra Lietuvos į Venesuelą išsiųstos ugniagesių gelbėtojų ir medikų komandos nariai. Jau antrą savaitę besitęsianti pagalbos misija žemės drebėjimą patyrusioje Venesueloje eina į pabaigą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaitarnybinis šuo
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