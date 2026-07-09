Prestižiniame konkurse vilnietė pranoko pasaulio elitą: į Lietuvą parvežė išskirtinę taurę

Aplenkti stipriausius pasaulio šunų kirpėjus ir į savo šunų kirpyklą Vilniuje parsivežti nugalėtojos taurę, sutikite, nekasdienis reikalas.
„Užėmiau pirmą vietą pudelių čempionų klasėje ir pirmą vietą „trimingavimo“ čempionų klasėje. Teisėjai iš JAV, Ispanijos, Kinijos ir Pietų Korėjos pagrindinį prizą įteikė būtent mano šiurkščiaplaukiui foksterjerui Fox Major Shelton, – įspūdžiais dalijosi R. Vorobjova. – Ši taurė daugiau nei trofėjus. Ji man primena, kad kiekviena darbo valanda, kiekvienas iššūkis buvo to verti. Pergalė konkurse dabar įpareigoja dar daugiau mokytis, tobulinti įgūdžius ir tapti dar geresnei! Beje, kad patektum į čempionų kategoriją, reikia keliskart laimėti atviroje klasėje, taigi, šis kelias nebuvo labai greitas“.
Šunų mylėtojų bendruomenėje Rita nuo paauglystės. Dalyvaudavo jaunųjų vedlių konkursuose, demonstravo parodose savo ir kitų šunis, o įsigijusi pirmąjį pudelį, pradėjo mokytis kirpti šunis. Jau 20 metų nepaleidžia iš rankų kirpimo žirklių.
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„Dalyvaudama konkursuose su pudeliais labai norėjau išbandyti savo jėgas visiškai kitoje kategorijoje, todėl, prieš 9 metus įsigijusi šiurkščiaplaukį foksterjerą, ėmiau gilintis į šiurkštaus kailio „trimingavimą“. Ir tuomet konkursuose jau galėjau dalyvauti dviejose skirtingose kategorijose. Man lengviau kirpti pudelius. Rodos, vaizduotėje matau formas ir jas perteikiu kirpdama kailį. Pastarajame konkurse dalyvavau su pudeliu Keksu (Dorian Gray's Ace Striker, šuns savininkė Rima Merkelienė). Šiurkščiaplaukių kailį paruošti, nors ir gerai pavyksta, vis dar tebėra šiokia tokia mistika. Rodos, nežinai, kas „gausis“, – juokauja šunų kirpėja, konkursuose dalyvaujanti jau 12 metų.
Vienais didžiausių konkursų ji nurodo GROOMANIA Belgijoje, kviestinius Oster čempionatus ir Hyponic konkursą, kurio nugalėtoja ir tapo. Konkurencija šiose varžytuvėse būna stipri, ypač nelengva čempionų kategorijoje, kur varžosi patyrę groomeriai, dažniausia jie yra ilgamečiai veisėjai, veislių žinovai. Kategorijos yra suskirstytos pagal kirpimo technikas, joms numatyti skirtingi laiko limitai. Tenka greitai suktis, kad viską spėtum. O teisėjų užduotis – įvertinti šuns kailio būklę prieš ir po kirpimo, patikrinti, kaip „apaugęs“ modelis, ar gerai paruoštas kailis. Po to vertina kirpimo „švarumą“, linijas, efektą. Tikrina, ar šukuojant neišsišukuoja nelygios sruogos. Taip pat teisėjai stebi, ar kirpėjai nedirba grubiai, ar šuo patogiai jaučiasi ant kirpimo staliuko. Daugelis dalyvių atsiveža specialius guminius arba paminkštintus kilimėlius, kad modelis neslidinėtų, stovėtų patogiai. Kirpimo metu privaloma pertrauka, visi privalo išvesti šunis pavedžioti, duoti palakti.
Paklausta apie keturkojus modelius, kirpėja atsako, jog daugelis atsiveža savo geriausius modelius, kuriuos konkursams ruošia iš anksto: puoselėja ir augina kailį, rūpinasi jo kondicija, stengiasi vežtis gražiausius, idealiai standartą atitinkančius, šunų veislių atstovus. Galima modelius ir „nuomotis“.
HYPONIG IGC konkursas rengiamas kartą per metus vis kitoje šalyje arba kontinente. Šiemet pirmą kartą vyko Europoje, Lenkijoje, kitąmet bus Brazilijoje. Ateities planų šunų mylėtoja kol kas neviešina, bet kas žino, galbūt kitais metais jos laukia sėkmė ir tolimojoje Pietų Amerikoje.