Įspūdingas reginys Kaune: mažiausios pasaulyje ir gamtos stebuklu vadinamos katės – tokių Lietuvoje pamatysi retai

Į parodą su savo augintiniais atvyks veisėjai iš Europos – Vengrijos, Suomijos, Švedijos, Rumunijos, Slovakijos, Vokietijos Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių.
Nuo populiarių milžinų iki unikalių retenybių
Parodoje lankytojų lauks gausus būrys populiariausių veislių atstovų. Bus galima iš arti pamatyti didžiąsias namines kates – Meino meškėnus, taip pat publikos numylėtinius britų trumpaplaukius. Šalia jų – didesnės Norvegų miškinių, ragdolų, abisinų, sfinksų ir Devonšyro reksų katės.
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Tai unikali proga vienoje vietoje išvysti itin retas kates, kurių Lietuvoje kasdien nepamatysi. Žiūrovai galės artimai susipažinti su šiomis išskirtinėmis veislėmis:
Singapūros katės (mažiausios pasaulyje). Šios iš Portugalijos atvykstančios katės sveria vos 1,5–2,5 kilogramo. Jos pasižymi dramblio kaulo spalvos kailiu ir milžiniškomis, išraiškingomis žaliomis akimis su tamsiu apvadu. Nors yra miniatiūrinės, jos itin tvirtos, šoklios, labai smalsios ir žaismingos iki pat senatvės.
Turkų angoros (seniausia elegancija). Viena seniausių pasaulio veislių, pasižyminti grakščiu kūnu ir šilkiniu, pusiau ilgu kailiu be pavilnės. Tai neįtikėtinai gudrūs, aktyvūs gyvūnai, kurie, priešingai nei dauguma kačių, labai mėgsta vandenį ir yra puikios plaukikės.
Bombėjaus katės (miniatiūrinės panteros). Šios katės stebina savo žvilgančiu, visiškai juodu kailiu ir didelėmis, tolokai viena nuo kitos esančiomis vario ar aukso spalvos akimis. Jos ramaus būdo ir ypatingai socialios – Bombėjaus katės labai prisiriša prie žmonių ir sunkiai pakelia vienatvę.
Somalio katės (paslaptingos laputės). Tai pusiau ilgaplaukis Abisinijos kačių variantas, išvaizda primenantis mažą, grakščią lapę. Jos pasižymi giliu žvilgsniu, puria uodega, didele energija ir protu – šios katės su šeimininku užmezga tokį stiprų ryšį, labiau būdingą šunims.
Gamtos stebuklas – Kurilų bobteilai
Vienas didžiausių parodos akcentų – trumpauodegės katės Kurilų bobteilai (tiek ilgaplaukiai, tiek trumpaplaukia). Tai natūrali, be žmogaus įsikišimo susiformavusi veislė. Jų skiriamasis bruožas – vos 3–8 centimetrų uodega, primenanti triušio uodegą. Felinologai pastebi, kad kiekvieno bobteilo uodega yra unikali, tarsi žmogaus pirštų atspaudai. Šių kačių turi ilgesnės užpakalinės kojos, todėl yra neįtikėtinai šoklios. Jos puikiai prisitaiko prie šeimos gyvenimo ritmo, neturi jokio specifinio kačių kvapo ir elgiasi kaip „šuo-katė“: atsiliepia šaukiamos bei mielai atneša numestą žaislą.
Parodoje taip pat bus galima išvysti Europoje populiarias, bet Lietuvoje retas Sibiro, Nevos maskaradines, Burmos ir burmilos kates, taip pat pasiilgtus pūkuotuosius persus, egzotus bei mėlynakues Šventosios Birmos kates.
Žiūrovai kviečiami:
Šeštadienį 10–17 val.
Sekmadienį 10–16 val.
Bilietų kainos:
Suaugusiesiems – 6,00 eurai;
Vaikams nuo 5 iki 12 metų ir pensininkams – 3,00 eurai;
Šeimos bilietas – 12,00 eurų;
Vaikams iki 5 metų įėjimas nemokamas.
Bilietai parduodami renginio kasoje arba Paysera tickets platformoje.