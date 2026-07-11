Šuns ištikimybė išgelbėjo bičiulio gyvybę: tai, ką jis padarė prie ežero, paliečia širdį

Didžiosios Lenkijos vaivadijoje esančiame Rogožno ežere įkrito vokiečių aviganis. Gyvūną pavyko išgelbėti tik dėl kito šuns, kuris vis sukiojosi netoli vietos, kur jo bičiulis atsidūrė vandenyje. Neįprastas augintinio elgesys patraukė netoliese gyvenančios moters dėmesį, todėl ji nedelsdama iškvietė pagalbą.
Apie įvykį pranešė Rogožno savanorių ugniagesių komanda. Nelaimė įvyko trečiadienį prie Rogožno ežero, netoli Ovčeglovų kaimo (Obornikų apskritis).
Du vokiečių aviganiai pabėgo iš vienos netoliese esančios sodybos ir klaidžiojo ežero pakrante. Galiausiai vienas jų įkrito į vandenį.
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„Jų akys maldavo pagalbos“
Pasak Rogožno ugniagesių komandos vadovo Pawelo Wasilos, šuo įkrito į tankius nendrynus ir atsidūrė spąstuose – negalėjo pasiekti nei kranto, nei netoliese esančio žvejų tiltelio.
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Kartu buvo vyresnis šuo, kuris nė akimirkai nepaliko savo bičiulio. Jis vis sukinėjosi netoli tiltelio ir taip patraukė netoliese vaikščiojusios Aldonos dėmesį.
„Tai nebuvo išsigandusio šuns elgesys. Atrodė, lyg jis šauktų: „Padėkite“.
Priėjau prie tiltelio, jis ten gulėjo, ir tik tada pamačiau, kad vandenyje yra dar vienas šuo. Jų akys tiesiog maldavo pagalbos“, – interviu TVN24 pasakojo Aldona.
Šuo išgyveno tik dėl savo keturkojo bičiulio
Apie įvykį Aldona pranešė gelbėjimo tarnyboms. Į nelaimės vietą buvo išsiųsta Rogožno ugniagesių gelbėtojų valtis.
Atvykę ugniagesiai surado ir iš vandens ištraukė spąstuose įstrigusį vokiečių aviganį, o visą tą laiką šalia jo budėjo kitas šuo.
Laimei, istorija baigėsi laimingai – abu keturkojai buvo perduoti savo šeimininkui.
„Šis augintinis savo gyvybę skolingas kitam šuniui, su kuriuo buvo ištrūkęs pasibastyti po apylinkes.
Jis visą laiką budėjo šalia, nepaliko savo bičiulio nė akimirkai. Būtent dėl to į situaciją atkreipė dėmesį ir praeiviai“, – sakė Pawelas Wasila.
Parengta pagal tvn24.pl
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