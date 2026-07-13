Sensacija: tarptautinėse šunų parodose triumfavo vos metų sulaukęs keturkojis iš Lietuvos

Trys dienos, trys parodos, trys pagrindiniai laimėtojai
Pirmą dieną pergalę šventė leonbergerio AMBER VITKENNEL ELISEY DEAR šeimininkai iš Latvijos. Antrą ir trečią – Lietuvos šunų augintojai. Gražiausio šuns konkursą laimėjo šiperkė ENZO GORA TARIGONI (savininkė Viktorija Petrova) ir garbanotasis bišonas DON MARTIN ONE AND ONLY OLD BURBONN (savininkė Alicija Ramaneckienė).
„Tai diena, kuri įsimins man visą gyvenimą – nepaisydamas lietaus, balų, purvo ir vėjo, mano Martin, būdamas vos 12 mėnesių, iškovojo stulbinamą pergalę, Supreme Bis taurę. Esu dėkinga teisėjams už pasirinkimą ir organizatoriams už parodą“, – pasibaigus trijų dienų maratonui, emocijų neslėpė garbanotojo bišono Martin’o savininkė Alicija. Šiam dar visai jaunam bišonui pergalės skonis jau pažįstamas: birželio pradžioje Italijoje jis tapo 2026 m. Pasaulio jaunimo nugalėtoju.
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Veislinių šunų parodos nėra tik varžybos, jos atspindi šalies kinologijos raidą, ir tai ypač matoma tarptautinėse šunų parodose, kuomet atvyksta daugiau dalyvių iš užsienio ir konkurencija būna dar didesnė.
Gražiausio Lietuvoje gyvenančio šuns konkursas
Visada smagu stebėti „patriotiškiausią“ konkursą, kuriame varžosi gražiausi parodos šunys, gyvenantys Lietuvoje (dalyvauja LKD narių šunys, parodoje užėmę 3 prizines vietas šuniukų, mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI gr. konkursuose).
„Mano mažas juodas velniukas du kartus stovėjo ant aukščiausio laiptelio kaip geriausias Lietuvos šuo ir vienąkart kaip Best in Show laimėtojas! Nepaprastai didžiuojuosi jo pasiekimais, nes konkurencija Lietuvoje tikrai yra didelė. Turime tiek daug nuostabių šunų, kurie nusipelno šio titulo, todėl ši pergalė dar ypatingesnė“, – džiaugėsi Enzo šeimininkė Viktorija Petrova. Jos augintinį į ringą vedė viena geriausių Lietuvos jaunųjų vedlių vilnietė moksleivė Simona Trijonytė. Ir nors Enzo, žavus „velniūkštis“, jau seniai yra tarptautinis čempionas, ir Viktorija, ir Simona neslėpia, jog teko įdėti daug pastangų, kad jis taptų parodų favoritu Už patarimus ir nuolatinį dėmesį jos dėkingos šuns veisėjai vilnietei Svetlanai Valouevai. Rugsėjo pradžioje Viktorija, Simona ir Enzo vyks į Europos šunų čempionatą Stokholme, kur S. Trijonytė atstovaus Lietuvos vedliams Jaunųjų vedlių konkurse.
Kalbant apie Lietuvos šunų veisėjų entuziazmą, nevalia pamiršti ir antros parodos dienos „lietuviškiausio šuns“ laimėtojos – airių seterės GIA ENTUZIASTAS, kaunietės Indrės Mečionytės išveistos kalytės.
Visiems gerai žinomas posakis apie blogą orą ir aprangą šioms šunų parodoms netiko. Kaip netiko amžinai „tuščia“ merginų ir moterų drabužių spinta. Šįkart tiko viskas – šunų mylėtojų entuziazmui, „perimtam“ iš savo augintinių, smulkmenos nėra svarbios. Jų artimiausiuose planuose – Druskininkai, kur rugpjūčio pradžioje vėl vyks tradicinės tarptautinės šunų parodos, o vėliau – Stokholmas.
Lietuvos kinologų draugijaŠunysaugintiniai
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