Per didžiulę operaciją išgelbėta daugiau nei 400 kačių: dalis grįžo pas šeimininkus, bet buvo ir aukų

Operaciją surengė Hošimino policija, kuri konfiskavo daugiau kaip 400 kačių, pranešė organizacija „Humane World for Animals“. Maždaug 40 gyvūnų jau sugrįžo pas savo šeimininkus, kurie kreipėsi ieškodami dingusių augintinių, o daugiau kaip 260 kačių vis dar laikomos policijos globoje.
Tarp išgelbėtų gyvūnų buvo ir kelios besilaukiančios katės bei kačiukai, gimę jau po konfiskavimo. Nors daugumą gyvūnų pavyko išgelbėti, organizacija pranešė, kad dalis jų vėliau nugaišo dėl itin prastų sąlygų, kuriose buvo laikomi.
Šiuo metu išgelbėtomis katėmis rūpinasi veterinarai ir savanoriai laikiname globos centre, įrengtame Hošimino kriminalinės policijos padalinio teritorijoje, pranešė naujienų agentūra „Associated Press“.
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Organizacija „Humane World for Animals Vietnam“ prisidėjo prie gyvūnų priežiūros – tiekė maistą ir kitas būtinas priemones.
„Buvo sunku patikėti savo akimis pamačius tiek daug kačių, konfiskuotų iš vienos siuntos, skirtos nelegaliai kačių mėsos prekybai Vietname“, – sakė organizacijos „Humane World for Animals Vietnam“ vadovė Phuong Tham.
Anot jos, daugelis kačių buvo išsekusios, nusilpusios ir akivaizdžiai patyrusios didžiulį fizinį bei emocinį stresą.
„Tarp jų buvo kelios besilaukiančios katės ir visai maži kačiukai, gimę per naktį jau policijos globoje“, – pridūrė ji.
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Operacija pradėta tiriant virtinę naminių augintinių vagysčių, skelbia „Associated Press“ ir „BBC News“.
Per operaciją sulaikyti devyni asmenys, kurie, teisėsaugos duomenimis, priklausė nusikalstamai grupei, besispecializavusiai kačių vagystėmis ir jų surinkimu, pranešė „BBC News“, remdamasi naujienų agentūra AFP.
Gyvūnų gerovės gynėjai teigia, kad ši byla atkreipė dėmesį į didžiulį nelegalios kačių mėsos prekybos mastą Vietname.
„Liūdna tiesa yra ta, kad kiekvieną mėnesį visoje šalyje pavagiami, neteisėtai gabenami ir mėsai paskerdžiami tūkstančiai kačių. Daugumos jų laukia skerdyklos arba restoranai, kuriuose jos nužudomos ir suvalgomos“, – sakė P. Tham.
Ji pabrėžė, kad šįkart išgelbėti gyvūnai išvengė tokio likimo, o didelio masto konfiskavimas ir operatyvūs policijos veiksmai yra svarbus žingsnis kovojant su šia žiauria veikla.
Organizacijos „Humane World for Animals“ kampanijos, skirtos šunų ir kačių mėsos prekybos nutraukimui, vadovas dr. Karanviras Kukreja teigė, kad ši operacija atskleidžia ne tik prekybos mastą, bet ir besikeičiantį visuomenės požiūrį į gyvūnų gerovę.
„Šimtų kačių konfiskavimas Hošimino policijos pareigūnų yra skaudus priminimas apie milžinišką kačių mėsos prekybos mastą Vietname, tačiau kartu rodo, kad požiūris į šią žiaurią ir pavojingą veiklą keičiasi, o augintinių vagystės vis dažniau pripažįstamos rimta problema“, – sakė jis.
Pasak K. Kukrejos, kol tęsiamas tyrimas, didžiausią susirūpinimą kelia daugiau kaip 260 kačių, kurios vis dar laikomos policijoje kaip bylos įrodymai.
„Tikimės, kad netrukus jas bus galima perkelti į specialų globos centrą, kuriame joms bus užtikrinta nuolatinė priežiūra. Taip pat dėkojame Vietnamo policijai ir valdžios institucijoms už iki šiol atliktus veiksmus“, – pridūrė jis.
Parengta pagal „People“.