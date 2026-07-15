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Kaimynai užfiksavo, kaip vyras sviedė šunį per dviejų metrų aukščio tvorą – teismas nepasigailėjo

2026 m. liepos 15 d. 10:03
Lrytas.lt
Anglijos Bristolio mieste gyvenančiam Jamesui Andrew Marchantui dešimčiai metų uždrausta laikyti gyvūnus. Toks sprendimas priimtas po to, kai vyras pripažino kaltę dėl dviejų gyvūnų gerovės pažeidimų, tarp kurių – žiaurus elgesys su stipriai išsekusiu savo terjeru, vardu Boomeris.
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Birželio 24 dieną Bristolio magistratų teismas skyrė jam draudimą laikyti gyvūnus dešimt metų, taip pat įpareigojo sumokėti apie 390 svarų sterlingų (apie 450 eurų) bylinėjimosi išlaidų bei apie 78 svarų sterlingų (apie 90 eurų) nukentėjusiųjų fondo įmoką – privalomą mokestį, taikomą daugumai baudžiamųjų nuosprendžių Anglijoje ir Velse.
Byla pradėta po 2025 metų rugsėjį įvykusio incidento. Kaimynai nufilmavo, kaip 42 metų vyras sugriebė Boomerį už kaklo, pernešė per kiemą ir permetė per beveik dviejų metrų aukščio sodo vartus. Šuo nukrito ant kietos grindinio dangos.
Liudininkai šaukė vyrui liautis, o vėliau apie įvykį pranešė policijai. Pareigūnai J. A. Marchantą sulaikė.
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Kartu su juo tame pačiame name gyvenusi 43 metų Clair Yvonne Malik taip pat pripažino kaltę dėl to, kad neužtikrino šuniui tinkamos mitybos. Jai penkeriems metams uždrausta laikyti gyvūnus, skirta apie 118 svarų sterlingų (apie 137 eurų) bauda, taip pat priteista padengti apie 390 svarų sterlingų (apie 450 eurų) bylinėjimosi išlaidų ir apie 41 svarą sterlingų (apie 48 eurus) nukentėjusiųjų fondo įmoką.
Teisme liudijęs veterinarijos gydytojas, peržiūrėjęs incidento vaizdo įrašą, teigė, kad Boomeris patyrė skausmą ir didelį stresą jau tada, kai buvo laikomas pakeltas už kaklo, o nukritęs ant grindinio iš karto patyrė dar didesnį skausmą.
„Bejausmis būdas, kuriuo jis permetė Boomerį per tvorą, ir tai, kad po incidento šuo nebuvo nuvežtas veterinarui, rodo, jog šeimininkas neįvykdė savo pareigos apsaugoti gyvūną nuo skausmo, kančios, sužalojimų ir ligų“, – teisme sakė veterinarijos gydytojas.
Apžiūros metu taip pat paaiškėjo, kad Boomeris buvo smarkiai išsekęs – jis svėrė vos apie 2 kilogramus.
Šunį perėmė Karališkoji žiauraus elgesio su gyvūnais prevencijos draugija (RSPCA). Organizacijos globoje Boomeris greitai atgavo svorį, o maždaug po mėnesio jam buvo surasti nauji namai.
Būtent RSPCA pateikė kaltinimus J. A. Marchantui ir C. Y. Malik.
RSPCA tyrėja Kim Walters padėkojo kaimynams, kurie pranešė apie galimą žiaurų elgesį su gyvūnu, ir paragino visuomenę nelikti abejingą pastebėjus tokius atvejus.
„Gyvūnai skausmą ir kančią jaučia taip pat, kaip ir žmonės, todėl jie visuomet nusipelno gerumo ir užuojautos“, – teigė ji.
Pasak K. Walters, gyventojai yra organizacijos „akys ir ausys“, todėl pranešimai apie įtariamą žiaurų elgesį su gyvūnais yra itin svarbūs.
Parengta pagal „People“.
Anglijažiaurus elgesys su gyvūnuŠuo
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