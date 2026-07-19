Po staigios šeimininkų mirties gelbėjo beveik savaitę bute įkalintą katę: atidarius duris – netikėtas vaizdas

Apie šią istoriją socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Niujorke veikianti kačių gelbėjimo organizacija „Big Apple Cats“.
„Ji turėjo du mylinčius šeimininkus ir du šunis, su kuriais gyveno vienuose namuose. Deja, susiklosčius siaubingoms aplinkybėms, abu jos šeimininkai mirė vos kelių dienų skirtumu“, – rašoma liepos 8 dieną paskelbtame organizacijos įraše.
Gelbėtojų teigimu, po šeimininkų mirties abu šunys buvo paimti gyvūnų kontrolės tarnybų ir vėliau perduoti laikinai globai. Tuo metu Niujorko policija užantspaudavo butą, nors pareigūnai, kaip teigiama, buvo informuoti, kad viduje dar liko katė. Vis dėlto jos rasti nepavyko.
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Laimei, Thai prižiūrėjusi augintinių prižiūrėtoja nenuleido rankų. Ji socialiniuose tinkluose pradėjo viešinti informaciją apie bute įkalintą katę ir ieškoti pagalbos. Pamačiusi šį įrašą, į situaciją nusprendė įsitraukti organizacija „Big Apple Cats“.
„Neturėjome kito pasirinkimo – privalėjome padėti. Su panašiomis situacijomis jau buvau susidūrusi anksčiau, todėl žinojau, kad svarbi kiekviena minutė, o vienintelis kelias į sėkmę – atkaklumas“, – leidiniui „People“ sakė organizacijos įkūrėja Kelly Mahoney.
Iš pradžių moteris nesėkmingai bandė telefonu gauti policijos leidimą atidaryti užantspauduotą butą. Tuomet ji nuvyko į 34-ąjį policijos komisariatą ir asmeniškai paprašė pagalbos. Pasak jos, vienas seržantas galiausiai sutiko leisti atidaryti butą.
Niujorko policijos atstovas patvirtino, kad pareigūnai į butą buvo iškviesti liepos 3 dieną. Atvykę jie rado 58 metų vyrą be gyvybės ženklų ir be matomų smurto požymių. Medikams beliko konstatuoti jo mirtį. Mirties priežastį turi nustatyti teismo medicinos ekspertai, o tyrimas vis dar tęsiamas.
Policija taip pat patvirtino, kad liepos 7 dieną pareigūnai sugrįžo į butą, iš kurio katė buvo išgelbėta.
Kelly Mahoney prisimena, kad atidarius duris gelbėtojai buvo pasirengę blogiausiam.
„Atidarėme duris tikėdamiesi rasti negyvą arba labai sunkios būklės katę. Tačiau radome Thai, kuri visu balsu miaukė, tarsi sakydama: „Pagaliau!“ Ji buvo išsigandusi, purvina, išsekusi, tačiau gyva ir vis dar stipri“, – pasakojo ji.
Po išgelbėjimo organizacija pasirūpino Thai – katei buvo duotas maistas, suteikta veterinarinė pagalba ir rasta rami vieta atsigauti. Jai jau surasti ir laikini globėjai, kurie, katei apsipratus, planuoja ją oficialiai įsivaikinti.
Nepaisant visų išgyvenimų, K. Mahoney sako, kad Thai išliko nepaprastai švelni ir draugiška.
„Tai viena mieliausių ir ramiausių kačių, kokias man yra tekę sutikti. Nepaisant savaitės, praleistos vienai, jos būklė yra stebėtinai gera“, – sakė ji.
Pasak gelbėtojos, ši istorija turėtų priminti visiems augintinių šeimininkams iš anksto pasirūpinti savo gyvūnų ateitimi nenumatytų gyvenimo aplinkybių atveju.
„Numatykite savo augintiniui vietą testamente ar kitame teisiniame dokumente. Jau šiandien pasikalbėkite su draugais ar artimaisiais apie tai, kas pasirūpins jūsų augintianiu, jei netikėtai jūsų nebeliktų. Net jei tai reikštų tik tai, kad gyvūnas neliks įkalintas už užantspauduotų durų“, – ragino K. Mahoney.
Parengta pagal „People“.