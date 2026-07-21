Po bandymo numesti kačiuką nuo tilto – skubi gelbėjimo operacija

Merilando ir Nacionalinės sostinės regiono parkų policijos Princo Džordžo apygardos padalinys pranešė, kad liepos 12-ąją gavo pranešimą apie asmenį, kuris, kaip įtariama, bandė iš važiuojančio automobilio numesti katę nuo tilto Aleksandrijoje, Virdžinijos valstijoje.
Atvykę pareigūnai gyvūno automobilyje neberado – išsigandęs kačiukas buvo įstrigęs išorinėje tilto konstrukcijos dalyje.
Policijos paviešintose nuotraukose matyti pūkuotas oranžinės ir kreminės spalvų katinėlis, susigūžęs atokioje tilto vietoje ir baimingai žvelgianti į gelbėtojus.
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Socialiniuose tinkluose paskelbtame gelbėjimo vaizdo įraše girdėti, kaip pareigūnas ramina gyvūną.
„Nagi, ateik, aš tave pagausiu“, – sako jis kačiukui.
Vaizdo įraše matyti, kaip mažylis atsargiai juda pačiu tilto kraštu.
„Tu gali!“ – drąsina jį pareigūnas.
Sekdamas gelbėtojo balsu, katinėlis užšoko ant aukštesnės konstrukcijos dalies, o vėliau – ant apsauginio atitvaro prie važiuojamosios kelio dalies. Vaizdo įrašas baigiasi akimirka, kai gyvūnas miaukdamas palenda po atitvaru, jau visai netoli jį filmuojančio pareigūno.
„Pilietiško gyventojo dėka, kuris nedelsdamas pranešė apie įvykį, ir greitos bei užjaučiančios mūsų pareigūno reakcijos išsigandęs kačiukas buvo saugiai išgelbėtas, nenukentėjo ir dabar gauna visą reikalingą priežiūrą“, – rašoma policijos pranešime.
Pareigūnai taip pat padėkojo įvykį pastebėjusiam žmogui bei pagyrė gelbėjimo operacijoje dalyvavusį policininką.
„Dėkojame piliečiui, kuris neliko abejingas, ir mūsų pareigūnui, nedelsiant ėmusiam veiksmų apsaugoti bejėgį gyvūną. Į žiaurų elgesį su gyvūnais žiūrime labai rimtai ir raginame visus, pastebėjusius smurtą ar nepriežiūrą, apie tai nedelsiant pranešti“, – skelbiama pranešime.
Policija taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje gelbėtojas rankose laiko jau gerokai ramesnę katę – ji užfiksuota plačiai žiovaujanti.
Vietos televizija „ABC 7 News“ pranešė, kad incidentas tiriamas kaip galimas žiauraus elgesio su gyvūnais atvejis. Pareigūnai prašė visų, turinčių informacijos apie įvykį, susisiekti su tyrėjais.
Parengta pagal „People“.
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