Klaipėdoje duris atvėrė išskirtinė vieta: kačių mėgėjams čia itin patiks

Kavinė „Katino slėnis“ Tiltų gatvėje esančiose patalpose atidaryta trečiadienį – keliomis savaitėmis vėliau nei planuota.
Joje lankytojų laukia aštuonios katės.
Kavinę atidariusios mažosios bendrijos „Katino slėnis“ vadovas Enrikas Viršyla anksčiau naujienų portalui VE.lt sakė, kad čia svečių laukiančios katės yra skirtingų likimų: vienos neteko šeimininkų, kitos – pamestinukės, surinktos iš žmonių, trečiųjų šeimininkai išvyko į užsienį ir juos paliko.
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Visi gyvūnai pirmiausia keliauja pas veterinarus, skiepijami, kruopščiai patikrinama jų sveikata. Ir tik tuomet jie apsigyvena kavinėje.
Atrinktos katės, kurios yra draugiškos, sutaria tarpusavyje ir leidžiasi glostomos. Jos ne tik laukia klientų, bet čia ir gyvena.
Tokios kavinės taip pat veikia Vilniuje ir Anykščiuose.