Po kaimyno pranešimo atvėrę duris išvydo sukrečiantį vaizdą: tarp išmatų ir šiukšlių – 71 išsekusi katė

Kaip praneša JAV žiniasklaida, liepos 7 dieną AHS darbuotojai iš namo Sibley apygardoje išgelbėjo 71 katę ir kačiuką. Į įvykio vietą jie vyko gavę sunerimusio kaimyno pranešimą apie neįprastai didelį gyvūnų skaičių šiame name.
Organizacijos išplatintame pranešime teigiama, kad viduje aptiktos sąlygos kėlė rimtą pavojų tiek gyvūnams, tiek žmonėms.
„Amoniako koncentracija name buvo pavojingai didelė. Katės neturėjo vandens, gyveno tarp šiukšlių krūvų, storų išmatų sluoksnių ir byrančių sienų“, – nurodė AHS.
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Organizacijos veterinarijos skyriaus viceprezidentė dr. Sara Lewis vietos televizijai sakė, kad vaizdas buvo sukrečiantis.
„Labai skaudu matyti, kad gyvūnai buvo priversti gyventi tokiomis nehigieniškomis ir jų sveikatai pavojingomis sąlygomis. Tačiau kartu džiugu žinoti, kad nuo tos dienos, kai jie atvyko pas mus, pagaliau gauna visą reikalingą pagalbą“, – sakė veterinarė.
Pasak organizacijos, išgelbėtos katės buvo įvairaus amžiaus. Dauguma jų buvo išsekusios, alkanos, sirgo kvėpavimo takų infekcijomis, o nemaža dalis turėjo atvirų žaizdų, kurioms gydyti prireiks ilgalaikės veterinarinės priežiūros.
Šiuo metu visi gyvūnai gydomi ir prižiūrimi AHS centre Golden Valyje. Čia jiems atliekami išsamūs sveikatos patikrinimai, kol jų būklė stabilizuosis ir jie galės pradėti kitą reabilitacijos etapą.
„Pavyko pasirūpinti, kad visi jie turėtų pakankamai vietos ir gautų viską, ko jiems reikia“, – teigė S. Lewis.
Be skiepų ir sterilizacijos ar kastracijos procedūrų, kiekvienai katei bus atliktas elgsenos vertinimas, o prireikus su jomis dirbs gyvūnų elgsenos specialistai.
„Stengiamės viską atlikti kuo greičiau, tačiau kartu ir kuo saugiau“, – pridūrė veterinarė.
Kai katės visiškai atsigaus ir bus baigti jų vertinimai, jos bus perkeltos į organizacijos įvaikinimo centrus Coon Rapidse, Golden Valyje ir Woodburyje, kur joms bus ieškoma nuolatinių namų. Tikimasi, kad pirmosios katės naujų šeimininkų galės ieškoti jau kitą savaitę.
AHS pabrėžė, kad tokio masto gelbėjimo operacijos reikalauja didelių resursų.
„Esame vienintelė organizacija Minesotoje, turinti pakankamai patirties ir galimybių pasirūpinti tokio masto ir sudėtingumo atvejais“, – teigiama pranešime.
Kalbėdama apie namo savininką, S. Lewis nurodė, kad jis buvo palikęs šį būstą ir savo noru atsisakė kačių globos, todėl gyvūnus pavyko paimti be teisėsaugos įsikišimo.
Veterinarė taip pat pabrėžė, kad ši istorija dar kartą primena, kokį svarbų vaidmenį atlieka bendruomenė.
„Esame labai priklausomi nuo žmonių, kurie praneša apie įtartinas situacijas. Tik gavę tokią informaciją galime pradėti tyrimą. Šie gyvūnai neturi nieko kito, kas jais pasirūpintų, todėl labai svarbu, kad žmonės neliktų abejingi ir padėtų jiems sulaukti pagalbos“, – sakė S. Lewis.
Parengta pagal „People“.
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