Sulaikytas kačiukų kankintojas: skubiai atvykę pareigūnai apsupo namą, žmonės pasitiko plojimais

O šią akimirką stebėję vietos gyventojai neslėpė emocijų – policijos pareigūnus jie pasitiko plojimais ir padėkomis.
33 metų Williamas Ohlsonas, kaltinamas San Fransiske žiauriai nukankinęs kačiuką iki mirties, buvo sulaikytas savo gimtojoje Nevados valstijoje po to, kai pabėgo iš Kalifornijos.
Reno mieste gyvenantis vyras nepasirodė numatytame teismo posėdyje, kuriame turėjo būti pareikšti kaltinimai.
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Jam pateikti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Tyrėjų teigimu, liepos 1-osios apie 2 val. nakties jis įsinešė mažą kačiuką į bankomato prieangį Market gatvėje San Fransiske, kur esą žiauriai jį nukankino iki mirties, o vėliau pasiėmė kūną ir pasišalino.
Po pirminio sulaikymo vyras buvo paleistas į laisvę, nes pagal Kalifornijos Aukščiausiasis Teismas suformuotą praktiką ikiteisminis suėmimas dažniausiai taikomas tik tais atvejais, kai smurtas nukreiptas prieš žmones.
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Įtariamasis dėl kačiuko nukankinimo buvo sulaikytas nukreipus į jį ginklą viename name Reno miesto centre. Šiuo metu jis laikomas Washoe apygardos sulaikymo centre, kur jam pateikti keturi kaltinimai, susiję su pasipriešinimu pareigūnui ir teismo nurodymo nevykdymu.
Kaip praneša vietos žiniasklaida, Reno Gazette Journal, Reno policija šiuose namuose buvo apsilankiusi dar liepos 17 dieną, tačiau tuo metu įtariamojo nerado.
Vis dėlto ketvirtadienį pareigūnai gavo pranešimą, kad Williamas Ohlsonas grįžo – liudininkai matė jį įeinantį į namą.
Į įvykio vietą skubiai atvykę pareigūnai apsupo namą, per garsiakalbį ragino vyrą pasiduoti, o vėliau pasitelkė tarnybinį šunį.
Policijos pareigūnų kūno kamerų įrašuose matyti, kaip per pirmąjį vizitą laužtuvu išlaužiamos namo durys, o pareigūnai su pakeltais ginklais įeina į vidų ir šaukia komandas. Keliomis dienomis vėliau jie vėl grįžo prie to paties namo, laukė lauke, kol tarnybinis šuo apieškojo teritoriją.
Galiausiai vyras pats pasidavė pareigūnams, buvo surakintas antrankiais ir įsodintas į policijos automobilį.
Kai įtariamasis buvo sulaikytas, įvykio vietoje susirinkę žmonės pareigūnų klausė: „Ar jį radote?“ Sužinoję, kad vyras sulaikytas, jie dėkojo policininkams šaukdami: „Mes jus mylime. Ačiū!“
Paaiškėjo, kad tai ne pirmas toks Williamo Ohlsono nusikaltimas. Dar 2020 metais jis prisipažino kaltu dėl bandymo nužudyti arba kankinti baltą kačiuką prie „Walmart“ parduotuvės Reno mieste. Tuomet jam skirta bausmė buvo atidėta su sąlyga, kad jis dalyvaus suaugusiųjų priklausomybių gydymo programoje.
Reno gyvūnų gelbėjimo organizacija Biggest Little Cat Rescue anksčiau šį mėnesį pranešė, kad W. Ohlsonas iš jos buvo pasiėmęs du kačiukus.
Organizacijos teigimu, praėjus vos kelioms dienoms po įvaikinimo vienas iš jų – Havenas – buvo rastas paliktas savo transportavimo dėžėje šiukšlių konteineryje netoli W. Ohlsono namų Reno mieste. Į įvykio vietą atvykę Washoe apygardos gyvūnų priežiūros tarnybos pareigūnai paėmė kačiuką ir pradėjo tyrimą.
Antrojo kačiuko iki šiol nepavyko rasti.
Parengta pagal „New York Post“.
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