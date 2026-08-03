Vos pažvelgusi į jo letenas moteris suprato – šis katinas ypatingas: pateko į rekordų knygą

Toby priklauso Delaney Henderson ir neseniai rado naujus namus Lansinge, Mičigano valstijoje. 2025 m. gegužės 12 d. jo rekordas buvo oficialiai pripažintas. Kartu su juo gyvena šeimininkė, jos partneris ir katė Connie – dar viena polidaktilė, turinti po papildomą pirštą ant abiejų priekinių letenų.
Delaney pasakoja, kad ieškojo draugo Connie. Nors Toby skelbime nebuvo užsiminta apie jo neįprastas letenas, globėja paminėjo, jog kačiukas turi papildomų pirštų, ir moteris iš karto suprato, kad tai – likimas.
„Pirmą kartą pamačiusi jo pirštus tiesiog negalėjau patikėti savo akimis. Kadangi jau auginau polidaktilę katę, tikėjausi pamatyti papildomus „nykščius“, tačiau Toby letenos pranoko visus lūkesčius“, – pasakojo Delaney.
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Vis dėlto, anot jos, ne išskirtinės letenos privertė įsimylėti Toby. Didžiausią įspūdį paliko jo mielas snukutis ir plepus charakteris.
„Vos jį sutikusi pajutau, kad jis turi būti mano gyvenime. Esu be galo dėkinga, kad galėjau suteikti jam tikrus namus“, – sakė ji.
Pirmosiomis savaitėmis naujuose namuose Toby buvo drovus ir atsargus – jam prireikė laiko priprasti prie naujos aplinkos. Tačiau dabar jis tapo bene energingiausiu ir žaismingiausiu katinu, kokį Delaney kada nors yra turėjusi.
Katinas mėgsta šokinėti ant baldų tarsi nuo tramplino ir užsilipti ant visko, kas pasitaiko jo kelyje. Jis taip pat labai mėgsta maistą – gali perkąsti skanėstų pakuotę, o vos tik atsidaro sandėliuko durys, garsiai reikalauja užkandžio.
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„Kai neišdykauja, jis yra tikras meilumo įsikūnijimas. Toby dievina glostymus, pradeda murkti vos jį palietus, o man atsisėdus ant sofos dažniausiai užmiega tarp mano kojų. Jis iš tiesų yra ypatingas ir be galo mielas katinas, todėl jaučiamės labai laimingi, kad jis tapo mūsų šeimos dalimi“, – pasakojo šeimininkė.
Delaney dažnai sulaukia klausimų, ar papildomi Toby pirštai turi įtakos jo sveikatai ar elgesiui. Ji tikina, kad – ne.
„Jo sveikata puiki. Tiesiog nagus tenka kirpti kruopščiau, nes jis turi net 30 nagų. Be to, tai visiškai įprastas katinas, kuriam nereikia jokios ypatingos priežiūros“, – aiškino ji.
Vis dėlto moteris juokauja, kad papildomi pirštai tikriausiai suteikia Toby ypatingų šuoliavimo gebėjimų.
Nors Toby mėgsta siausti ir žaisti, namuose yra dar viena katė, kuri prireikus greitai primena, kas čia šeimininkė. Pasak Delaney, Connie ir Toby santykiai primena daugelio brolių ir seserų bendravimą – vyresnioji sesuo yra ramesnė ir brandesnė, o jaunesnysis brolis nuolat krečia išdaigas.
„Jie abu be galo mėgsta kartu žaisti, lakstyti ir vaikytis vienas kitą. Connie taip pat yra ypatinga katė – tobula vyresnioji sesuo“, – šypsojosi Delaney.
Moteris kartu su partneriu ir dviem augintiniais sukūrė jaukius namus bei ragina visus, svajojančius apie augintinį, pirmiausia kreiptis į gyvūnų prieglaudas ar gelbėjimo organizacijas. Abu jų katinai atkeliavo būtent iš tokių organizacijų, o rekordo istorija visai šeimai tapo nepamirštama patirtimi.
„Šie du katinai pakeitė mano gyvenimą į gerąją pusę. Jie tapo didžiule emocine atrama visiems mūsų šeimos nariams ir kasdien dovanoja džiaugsmą bei meilę kiekvienam, kurį sutinka“, – sakė Delaney.
Parengta pagal „Guinness World Records“.
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