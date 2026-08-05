Vilnietės hobis nustebina ne vieną: net močiutė įsitraukė, o dabar laukia Europos čempionatas

Pasidomėjus, kaip šeima ir draugai vertina jos pomėgį, Simona šypsosi: „Šeima yra ištikimiausi gerbėjai ir sirgaliai, dažnai keliaujantys su manimi kartu, net močiutės ir šių draugės į visa tai yra įtrauktos. O mano draugams ši veikla, nors ir neįprasta, atrodo įdomi, patraukli. Jie kartais ateina į šunų parodas palaikyti manęs. Labai tuo džiaugiuosi“.
Susumavus 2025 m. Jaunųjų vedlių konkurso rezultatus, Simona Trijonytė tapo viena geriausių Lietuvos jaunųjų vedlių ir buvo deleguota atstovauti vedliams rugsėjo pradžioje Stokholme vyksiančiame Europos šunų čempionate.
Kokia praėjusių metų konkursų pergalė įsiminė labiausiai, o gal buvo labai sunkiai pasiekta?
Susiję straipsniai
„Visų metų įsimintiniausios parodos – tarptautinės šunų parodos Vilniuje, Litexpo, gruodžio pabaigoje, kai per tris dienas laimėjau dvi pirmas ir vieną antrą vietą. Jaučiau didelę draugų, šeimos ir komandos emocinę paramą, be to, Jaunųjų vedlių klubas tuo metu organizavo apdovanojimų ir nominacijų paskelbimo šventę. Jaudinausi ir labai laukiau rezultatų. Kai paskelbė, jog atstovausiu Lietuvos jauniesiems vedliams Europos šunų čempionate, pajutau palengvėjimą, bet tuo pačiu metu suvokiau: oi oi, kokia atsakomybė!“, – savo išgyvenimais dalijasi Simona.
Vilniečių Trijonių šeima augina amerikiečių Stafordšyro terjerus. Simonai šie šunys patys mieliausi, tik dėl tam tikrų veislės ribojimų ji negali su jais dalyvauti jaunųjų vedlių konkursuose. Bet... nėra to blogo, kas neišeitų į gera – mergina surado puikų jaunųjų vedlių konkursų partnerį ir draugą – šiperkę Enzo (ENZO GORA TARIGONI – Red.), kuris savo judrumu ir temperamentu nei kiek nenusileidžia „stafukams“.
Ryšys su Enzo užsimezgė ne iš karto. Pradžia nebuvo lengva, trūko abipusio pasitikėjimo. Mergina sako, kad jiems abiem paprasčiausiai reikėjo laiko: daugiau valandų kartu, bendrų kelionių, kantrybės, treniruočių, kurios, svarbiausia, šunims neturi būti nuobodžios: „Derinau rimtą darbą su smagiais žaidimais, taip palengva stūmėmės į priekį. Atsirado abipusis pasitikėjimas. Tapom duetu, kas vedlių konkursuose ypač svarbu, o gal net svarbiausia. Prieš Europos šunų čempionatą mane ir toliau treniruoja Evelina Petko, ji nuo pat pradžių tikėjo ir dėjo daug pastangų, kad mūsų su Enzo duetas taptų tikru duetu“.
Pasak Simonos, šunys yra jos gyvenimo kasdienybė. Ir būtent šunys jai padeda augti. Pažinti darbo su šunimis subtilybes jai padeda Enzo šeimininkė Viktorija Petrova, šuns veisėjos Svetlana Valoueva bei Asta Lydžiūtė. Mergina džiaugiasi turėdama tokią palaikymo komandą ir, jei turėtų burtų lazdelę, pirmiausia paprašytų, kad visiems šunims ir jų mylėtojams sektųsi, kad visi taikiai sugyventų.
vedlėšunų parodaaugintiniai
Rodyti daugiau žymių