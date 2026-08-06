 Televizijoje išgarsėjusi Pomeranijos špicė pasiekė pasaulio rekordą.

Twinkie yra šunų šokių trupės „Acro Canine Crew“ narė. Ši komanda neseniai sulaukė vadinamojo auksinio mygtuko („Golden Buzzer“) populiariame talentų šou „America's Got Talent“, kurį jiems skyrė laidos vedėjas Terry Crews.
Tačiau Twinkie įrodė, kad norint patekti į Guinnesso rekordų knygą visai nebūtina dalyvauti didžiuliame televizijos projekte – rekordą galima pasiekti ir savo namų kieme.
Kartu su savo šeimininke Jennifer Fraser iš Kanados kalytė pasiekė rekordą greičiausiai atlikusi 10 šuolių per žmogaus rankas. Šį iššūkį ji įveikė vos per 7,48 sekundės.
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46-erių profesionali šunų dresuotoja ir pasirodymų artistė J. Fraser pasakojo, kad Twinkie moka daugybę triukų, o visi jie buvo išmokyti taikant pozityvios dresūros metodus.
„Twinkie moka daugybę įvairių triukų. Juos išmokėme naudodami pozityvų pastiprinimą – skanėstus, pagyrimus ir daug meilės. Šio konkretaus triuko mokėmės palaipsniui, mažais etapais, kol ji tapo pakankamai užtikrinta ir greita, kad galėtų pasiekti rekordinį laiką“, – sakė ji.
Vos dvejų metų Twinkie triukų arsenalas tuo nesibaigia.
Keturių vaikų mama J. Fraser pasakojo, kad kalytė moka gaudyti ore metamus daiktus, atlikti šuolius per kojas, rankas, pėdas ir nugarą, įvairius šuolius su pagavimu bei daugybę kitų sudėtingų triukų.
„Ji – tikra triukų meistrė ir jau nekantrauja siekti dar daugiau Guinnesso pasaulio rekordų titulų“, – sakė šeimininkė.
Pasak jos, nors Twinkie yra mažo ūgio, energijos jai netrūksta.
„Twinkie – tarsi borderkolis, įkalintas mažame kūne. Ji turi neišsenkančią energiją, didžiulį pasitikėjimą savimi ir dievina mokytis naujų dalykų. Skanėstai ją labai motyvuoja, tačiau ji nuoširdžiai mėgsta treniruotis ir dirbti kartu su manimi“, – pasakojo J. Fraser.
Šeimininkė sako mėgstanti žmonėms parodyti, ką sugeba jos augintinė, o pati Twinkie dėmesiu taip pat mėgaujasi.
„Vienas mano didžiausių džiaugsmų – parodyti žmonėms, kad ir maži šunys, gavę tinkamą galimybę bei dresūrą, gali pasiekti išties nepaprastų rezultatų“, – sakė ji. „Twinkie labai mėgsta glaustytis, dievina bendrauti su žmonėmis, noriai šoka prašydama dėmesio ir visada trokšta treniruotis bei pademonstruoti savo sugebėjimus.“
Su Twinkie ir kitais savo šunimis – priglaustu mišrūnu bei dviem australų aviganiais – J. Fraser jau yra pasiekusi net 19 Guinnesso pasaulio rekordų.
Anot jos, vienas svarbiausių tikslų – įkvėpti žmones rinktis pozityvią dresūrą ir parodyti, kad įvairaus dydžio šunys gali pasiekti įspūdingų rezultatų.
„Twinkie gal ir maža, tačiau ji įrodo, kad ryžtas, pasitikėjimas savimi ir komandinis darbas leidžia nuveikti išties daug“, – sakė ji.
Paklausta, kokį patarimą duotų norintiems išmokyti savo augintinį naujų triukų, J. Fraser atsakė paprastai: „Neskubėkite, sudėtingą triuką suskaidykite į mažus, lengvai įveikiamus etapus, būkite kantrūs. Dosniai apdovanokite augintinį ir paverskite treniruotes smagiu žaidimu – tuomet šuo išliks motyvuotas ir norės mokytis.“
J. Fraser džiaugiasi, kad Twinkie jau pelnė pirmąjį Guinnesso pasaulio rekordo titulą, ir neabejoja, jog ateityje jų bus dar ne vienas.
Parengta pagal „Guinness World Records“.
Šuoaugintinistriukas
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