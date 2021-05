Pasak prokuratūros, 42-ejų Kretingos rajono gyventojai yra pateikti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, neteisėto vertimosi ūkine veikla bei dokumentų ir antspaudo suklastojimo.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamoji neteisėtu gyvūnų veisimu ir jų pardavinėjimu galėjo verstis apie penkerius metus. Manoma, kad ji nuo 2015 metų pardavė įvairių veislių šunis ir jų mišrūnus ne mažiau kaip 40-iai žmonių iš visos Lietuvos.

„Skelbimus apie parduodamus pudelių, biglių, čiau čiau, Jorkšyro terjerų, auksaspalvių bei Labradoro retriverių ir kitų veislių šunis bei jų mišrūnus kaltinamoji talpindavo skelbimų portale. Tyrimo metu nustatyta, kad moteris iš pirkėjų už parduodamus gyvūnus prašydavo nuo 150 iki 700 eurų“, – rašoma prokuratūros pranešime.

Teisėsaugos teigimu, pinigus už gyvūnus žmonės mokėdavo grynaisiais, o kaltinamoji jų neapskaitydavo ir jokių mokesčių valstybei nemokėjo. Leidimo gyvūnų veisimo veiklai ji taip pat neturėjo.

Išvežė ir paleido šunis pakelėje

Taip pat pažymima, kad pernai rugsėjį, norėdama nuslėpti nelegalios daugyklos veiklą, moteris iš Kretingos rajone esančio ūkio naktį išvežė kelioliką įvairių veislių šunų ir pakelėje paleido penkis iš jų – tris biglių ir du Labradoro retriverių veislės mišrūnus.

„Tamsiu paros metu penki be priežiūros palikti gyvūnai blaškėsi netoli kelio Skuodas–Plungė, kur du iš jų buvo partrenkti pro šalį važiavusių automobilių. Dėl šių dviejų be priežiūros paliktų ir dėl to žuvusių keturkojų savininkei pareikšti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnais“, – teigia prokuratūra.

Ikiteisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad daugyklos savininkė galėjo klastoti įvairius gyvūnų dokumentus, kuriuose ji įrašydavo informaciją apie tariamas šunų vakcinacijas nuo pasiutligės. Manoma, kad duomenis apie gyvūnų skiepus moteris patvirtindavo pasirašydama neegzistuojančios veterinarijos gydytojos vardu bei uždėdama galbūt suklastotą antspaudą.

Anot prokuratūros, kaltinamoji savo kaltę pripažįsta iš dalies.

Tyrimui vadovavęs Klaipėdos apylinkės prokuroras taip pat moteriai taikė laikiną nuosavybės teisių apribojimą 15-ai jos laikytų šunų.

Šioje byloje tyrimą atliko Kretingos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai.

Baudžiamąją bylą nagrinės Plungės apylinkės teismas.

Ši nelegali gyvūnų daugykla buvo rasta, kai vieno Vakarų Škotijos terjerų veislės šuns netekę šeimininkai jo ieškojo ir surado uždarytą narve Kretingos rajono Padvarių kaimo apylinkėse stovinčiame ūkiniame pastate. Narvuose tame pačiame pastate rasta ir daugiau šunų.