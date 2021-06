VMVT įspėja – karščiai gyvūnams gali būti mirtinai pavojingi

Karščių metu padidėja iš organizmo išskiriamų skysčių kiekis, pakinta gyvūnų kraujotakos, kvėpavimo, nervų sistemos ir kitų organų bei audinių fiziologinės funkcijos, todėl per karščius laikomiems gyvūnams reikia skirti kur kas daugiau dėmesio.

Kaip pervežti ūkinius gyvūnus?

Gyvūnų vežėjams patariama atsakingai planuoti gyvūnų vežimą, nevežti jų karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 laipsnių oro temperatūra. Esant tokiai aukštai temperatūrai, kelionę vertėtų atidėti iki oras atvės. Keliones geriausia planuoti taip, kad pavyktų išvengti neplanuotų sustojimų, kur temperatūra gyvūnus vežančioje transporto priemonėje pakyla labai greitai.

Kelionėje būtina dažnai stebėti gyvūnų savijautą, aprūpinti vandeniu, be to, vežant gyvūnus patartina į transporto priemones juo talpinti kuo mažesniu tankiu, užtikrinant geresnę oro cirkuliaciją. Iš anksto reikėtų pasirūpinti, kad kelionėje transporto priemonės ventiliavimo ir vėsinimo sistema veiktų be sutrikimų, o transporto priemonei sustojus – palikti įjungtą ventiliaciją, stengtis ją statyti pavėsyje. Jei tik yra galimybė, gyvūnus geriau vežti anksti ryte arba vakare, kai aplinkos temperatūra žemesnė.

Kelionės dokumentus vežant ūkinės paskirties gyvūnus (kiaules, karves, arklius ir kt.) išduoda teritoriniai VMVT padaliniai, prieš tai atsakingai patikrinę ir įvertinę specialiai tam pritaikytos transporto priemonės tinkamumą ir kitus saugiam gyvūnų pervežimui būtinus dalykus.

Svarbu pasirūpinti uždarose patalpose bei lauke laikomais gyvūnais

Kad uždarose patalpose laikomi gyvūnai ir naminiai paukščiai neperkaistų, patariama juos aprūpinti pakankamu kiekiu vandens, pastatuose turi nepertraukiamai veikti patalpų vėdinimo sistemos. Įvykus gedimui, apie tai pranešti turėtų aliarmo sistemos, iš anksto privalu pasirūpinti atsarginėmis vėdinimo priemonėmis ir elektros generatoriais, užtikrinant gerą gyvūnų sveikatos būklę ir savijautą.

Esant karščiams, itin svarbu pasirūpinti ir lauke būnančiais gyvūnais – karščiausiu dienos metu jiems pavojinga būti saulės atokaitoje, todėl geriausia parginti į tvartus, puikiai gelbsti ir medžių paunksnės, pavėsinės ar stoginės. Gyvūnus galima atvėsinti sudrėkinant jų kailį šlapiu audeklu ar apšlakstant vėsiu vandeniu.

Karščių metu gyvūnus intensyviai puola kraujasiurbiai vabzdžiai, gyvūnų augintojai turėtų iš anksto pasirūpinti apsaugos priemonėmis, kurių galima įsigyti veterinarijos vaistinėse.

Augintinių priežiūra užklupus karščiams

Kaip ir ūkiniams gyvūnams, augintiniams irgi gresia pavojai jiems ilgai būnant karštyje. Įsivyravus karštiems orams, augintinius reikėtų stengtis laikyti namuose, leisti jiems gulėti kuo vėsesnėje vietoje. Žinotina, kad sunkiau karštį pakelia vyresni, sergantys bei trumpasnukiai gyvūnai.

Karštuoju metu laiku gyvūnai skysčių suvartoja daugiau, todėl svarbu, kad vanduo būtų ne tik šviežias, bet ir švarus, vėsus, todėl turėtų būti laikomas pavėsyje.

Lauke esant didelei temperatūrai jokiu būdu negalima gyvūnų augintinių palikti vienų įkaitusioje transporto priemonėje, nes tai labai pavojinga jų gyvybei.