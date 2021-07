Šlapinasi į smėlį

Į „Rinkos aikštę“ kreipėsi kraštietė Joana, kuri sakė, kad nuolatinis kai kurių poilsiautojų pomėgis į paplūdimius vestis augintinius jau ėmė įgristi. Juo labiau, kad poilsiautojai mato ir labai neatsakingą šeimininkų elgesį – tarkime šunys šlapinasi į smėlį, su kuriuo paskui žaidžia vaikai.

„Diena po dienos matau, kaip žmonės be perstojo vedasi šunis į maudyklas. Jie šlapinasi ant to paties smėlio, kur žaidžia vaikai. Sunku tai matyti, ypač dėl pačių mažiausių, kurie to smėlio gali ir paragauti.

Maža to, tokiose vietose kaip karjeras, vanduo yra beveik stovintis“, – dėmesį atkreipė kraštietė.

Nesinori pyktis

Ji pridūrė, kad negalima žinoti, ar į maudymvietę atvestas šuo yra paskiepytas, nukirmintas, ar juo tinkamai rūpinamasi.

„Galų gale yra draudimas vestis šunis į maudyklas. Juk gyvūnai, kaip bepažiūrėsi, platina parazitines ligas.

Nesinori veltis į konfliktus, bet labai norisi sustabdyti šitą situaciją.

Jei jau yra draudimas, tai galbūt policija galėtų padaryti porą reidų su perspėjimais ir baudomis. Tada gal visuomenė išmokų, kad maudyklose vieta žmonėms, o ne šuniukams, o įstatymus ir galiojančias tvarkas reikia gerbti“, – svarstė Joana.

Nėra nei vienos

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė Danguolė Avižiuvienė patikino, kad išties draudimas vestis augintinius į maudymvietes yra ir jo privalu paisyti. Tiesa, situaciją apsunkina tai, kad visuose Kėdainiuose nėra ne vienos paplūdimio zonos, kurioje būtų galima pailsėti ir maudytis su keturkoju kompanionu.

„Pagal maudyklų ir paplūdimių higienos normas gyvūnai neturi būti ten, kur poilsiauja žmonės.

Jei jau yra poreikis ir galimybės, augintiniams gali būti išskirtos paplūdimio zonos. Tačiau bendrai su kitais žmonėmis jie negali nei maudytis, nei apskritai būti ten.

Mes juk nežinome, gal šalia esantis poilsiautojas alergiškas šunims? O gal kiti tiesiog šunų bijo? Juk maudosi ir maži vaikai, kurie gali bijoti šunų, gali jaustis nejaukiai tokiame paplūdimyje.

Gali pats šuo imti elgtis agresyviai, kažką sužaloti – tokiame karštyje visko gali nutikti net ir švelniausiam šuniukui.

Maža to, keturkojai gali smėlį užteršti, o paskui mes ieškome priežasčių, kodėl po apsilankymo maudymvietėje atsiranda kažkokie bėrimai, niežuliai ir pan.“, – argumentus, kodėl tokios taisyklės galioja, vardijo D. Avižiuvienė.

Tiesa ji pridūrė, kad turėti maudymvietės zoną, kurioje galima ateiti su augintiniu, veikiausiai būtų reikalinga. Iki šiol šis klausimas nebuvo svarstytas, tačiau jei jau žmonės vedasi šuniukus kartu maudytis, matyt, verta pagalvoti apie augintiniams draugiško paplūdimio atidarymą.

Šiuo klausimu reikia kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje yra galimai maudynėms su keturkojais tinkamas tvenkinys.

Švaresni už žmones…

Viešoje erdvėje iškilus diskusijoms dėl to, ar pagrįstas draudimas leisti šunis į paplūdimį, šuniukų augintojai neretai atkerta: „mano šuo už kai kuriuos žmones švaresnis!“. Ir… vargu ar galima su tuo pasiginčyti.

Vis dėlto sulaikyti šunį nuo teritorijos žymėjimo ar šlapinimosi gamtoje vargu, ar įmanoma, o kaip išvalyti užterštą smėlį ar vandenį?

Ir jei jūsų galvoje jau kirba mintis, kad šlapinasi į smėlį ir vandenį toli gražu ne tik šuniukai, tenka apgailestauti dėl tokio kai kurių žmonių elgesio. Ir vis dėlto, toks keturkojų elgesys gali atnešti gerokai daugiau žalos.

„Vieni šuniukų bijo, kitiems atrodo nehigieniška, kada šuo maudosi kartu su žmogumi.

Na, o yra žmonių, kurie valgo ar miega kartu su gyvūnu.

Kiekvienas mes esame skirtingi, su savo patirtimis, požiūriu.

Tačiau reikėtų nepamiršti, kad mūsų mylimi gyvūnai gali sirgti ar būti tam tikrų ligų nešiotojai. Viena iš rimtesnių ligų yra toksokarozė. Šis ligos sukėlėjas gali patekti ir į vandenį, o labiausiai imlūs įvairiems sukėlėjams yra vaikai, kurie neturi pakankamai stipraus imuniteto, be to, nuo šios ligos skiepo nėra.

Pagal higienos normas paplūdimiuose draudžiama maudyti šunis. Be to, svarbus taršos aspektas, nes šunys viską atlieka tuose pačiuose paplūdimiuose“, – akcentavo savivaldybės gydytoja Ramunė Kabošienė.

Tikrina

Tuo tarpu savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius maudynių sezono metu reguliariai vykdo reidus ir tikrina, ar žmonės laikosi viešosios tvarkos. Tiesa, pažeidimų, susijusių su augintinių maudymu, nėra nustatyta.

„Viešosios tvarkos skyriaus specialistai liepos 8 dieną vykdė reidą po Kėdainių miesto ir rajono maudymosi vietas.

Patikrintos 7 maudymvietės ir nustatyti 3 pažeidėjai dėl per arti vandens telkinio pastatytų automobilių bei įspėti 4 asmenys dėl kitų pažeidimų.

Reido metu pažeidimų, susijusių su gyvūnais, nustatyta nebuvo.

Viešosios tvarkos skyriaus specialistai reguliariai vykdo reidus prie maudymviečių“, – informavo skyriaus specialistė Žydrė Krivičienė.