Kaip pasirūpinti senstančiais augintiniais: išsamus gidas šeimininkams

Veterinarijos klinikų Vilniuje ir Širvintose „Begemotas“ specialistai primena: senjorų augintinių priežiūra reikalauja kantrybės, supratingumo ir kelių svarbių pakeitimų jūsų kasdienybėje.
Kada augintinis tampa senjoru?
Tikslaus amžiaus, nuo kurio šuo ar katė laikomi senjorais, nėra, tačiau yra bendros gairės:
- Mažų veislių šunys – nuo 9–11 metų.
- Vidutinio dydžio šunys – nuo 8–10 metų.
- Dideli šunys – nuo 8–9 metų.
- Milžiniškos veislės – apie 6 metus.
- Katės dažniausiai laikomos senjorėmis sulaukusios 10–14 metų.
Patarimai, kaip palengvinti senjoro gyvenimą
1. Reguliarios vizitai pas veterinarą
Senstant augintiniui, sveikatos problemos gali atsirasti staiga, todėl labai svarbu jas pastebėti anksti. Rekomenduojama bent 2 kartus per metus atlikti profilaktinę apžiūrą. Jei augintinis jau turi sveikatos sutrikimų – vizitai gali būti dar dažnesni. Veterinaras stebės svorį, širdies veiklą, dantų būklę, sąnarių judrumą bei atliks tyrimus, padedančius laiku aptikti kepenų ar inkstų pakitimus.
2. Tinkamas fizinis aktyvumas
Vyresni gyvūnai natūraliai tampa ramesni, tačiau visiškas neveiklumas kenkia sąnariams, raumenims ir bendrai sveikatai. Rinkitės švelnų, amžių atitinkantį krūvį: trumpi, dažni pasivaikščiojimai šunims ar žaidimai su plunksnele katėms. Svarbiausia – pastovumas.
3. Namų pritaikymas
Silpnesni sąnariai ir sumažėjęs regėjimas ar klausa gali apsunkinti judėjimą. Padėkite augintiniui:
- Įrenkite neslystančius takelius ant lygių grindų.
- Pridėkite laiptelius ar rampas, kad galėtų užlipti ant lovos ar sofos.
- Perkelkite maisto, vandens dubenėlius ir guolį į lengvai pasiekiamą vietą.
- Užtverkite pavojingas vietas (laiptus, atvirus kiemo plotus).
4. Mitybos korekcija
Sulėtėjus medžiagų apykaitai, svorio kontrolė tampa ypač svarbi. Rinkitės lengviau virškinamą maistą, gal šiek tiek mažesnes porcijas pagal augintinio sudėjimą ar specialiai senjorams skirtą pašarą, pritaikytą pagal amžių, svorį ir sveikatos būklę. Skanėstai turėtų būti mažiau kaloringi, bet maistingi. Veterinaras padės parinkti tinkamiausią variantą.
5. Higienos priežiūra
Vyresniems gyvūnams gali būti sunkiau patiems pasirūpinti savo švara:
- Šukuokite kailį dažniau, kad nesiveltų.
- Reguliariai kirpkite nagus – per ilgi gali apsunkinti judėjimą.
- Esant poreikiui, maudykite dažniau, ypač jei augintinis pats nebegali gerai apsivalyti.
Vyresnio amžiaus gyvūnai, ypač vidutinio ar ilgo plauko šunys bei katės, sunkiau išsišeria, dėl ko tenka dažniau juos profesionaliai nukailinti pas gyvūnų kirpėją.
6. Komfortas ir emocinė gerovė
- Užtikrinkite minkštą, patogų guolį, lengvai pasiekiamą be šuolių.
- Įrenkite ramią erdvę, kur augintinis galėtų pailsėti nuo triukšmo.
- Palaikykite pastovią, malonią temperatūrą.
- Leiskite jiems judėti – tai ne tik fizinė, bet ir emocinė sveikata.
Svarbiausia – meilė ir kantrybė
Senjorų metai – tai galimybė sulėtinti tempą kartu su savo augintiniu. Daugiau laiko praleiskite kartu: nusnūskite saulėje, pasimėgaukite lėtais pasivaikščiojimais, pasidžiaukite mažais momentais.
Jei norite užtikrinti, kad jūsų keturkojis draugas savo auksinius metus nugyventų sveikai ir laimingai, užsukite į veterinarijos kliniką „Begemotas“ – čia jūsų laukia profesionalūs specialistai, pasiruošę padėti kiekviename etape.