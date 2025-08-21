Šuo moters kūną sudraskė į gabalus: po egzekucijos – šiurpus radinys nasruose

Siaubingos būklės kūną aptiko senolės aplankyti atvykusi dukterėčia Tai buvo jos dukterėčia, atvykusi jos aplankyti, kuri aptiko jos siaubingos būklės kūną – ją sudraskė kaimyno šuo, praneša „Le Dauphiné libéré“, provincijos dienraštis prancūzų kalba, žinomas dėl savo dėmesio vietos naujienoms ir įvykiams.
Tyrėjų duomenimis, auka mirė iš baimės prieš gyvūnui ją sudraskant. Ši išvada guodžia velionės šeimą ir draugus.
„Tikiuosi, kad taip ir yra, nes taip mirti yra baisu. Jos kūnas buvo suplėšytas į gabalus“, – sakė vienas iš artimųjų.
Kitas prisimena: „Ji visą gyvenimą sunkiai dirbo, nesukeldama jokių problemų. Ji buvo tokia diskretiška.“
Šuniui – eutanazija, šeimininkui – teisėsaugos dėmesys
Policija ir ugniagesiai turėjo iškviesti veterinarijos gydytoją, kuris neutralizuotų gyvūną. Anot jo, jo nasrai buvo pilni plaukų ir kraujo.
Šuo buvo užmigdytas. Vyksta ikiteisminis procesas.
Kaip rašo vietos laikraštis, tragedija sukrėtė visą paprastai ramų kaimą. Gyventojai sakė, kad šuo buvo nevaldomas ir dažnai buvo palaidas.
„Ji dažnai keldavo problemų“, – sakė vienas iš kaimynų.
