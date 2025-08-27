Lietuvą sukrėtusio žiaurumo prieš šunelį Gausą tyrimas baigtas: prieš teismą stos vyras ir moteris

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas birželio 19 dieną, kai į vieną Ariogalos miestelio sodybą buvo iškviesti policijos pareigūnai ir išgirdo iš po žemių krūvos sklindantį šuns cypimą. Joje buvo rastas gyvas, stipriai sužalotas šuo.
Tyrimo duomenimis, žiauriai su gyvūnu elgėsi, įtariama, 68-erių metų minėtos sodybos šeimininkas ir 49 metų neblaivi kaimynė. Pastarosios sugyventiniui priklausė tądien sužeistas šuo. Manoma, kad bendrininkai kartu žiauriai smurtavo prieš gyvūną, o vėliau nusprendė šunį užkasti, pranešė prokuratūra.
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbė, kad 16 val. 50 min. Ariogaloje, namo kieme, neblaivi (1,04 prom.) moteris (gim. 1976 m.) kartu su neblaiviu (0,22 prom.) vyru (gim. 1957 m.) žiauriai elgėsi su šunimi.
Organizacija, prižiūrėjusi ir gydžiusi šunį, per ikiteisminį tyrimą pateikė daugiau nei 2 tūkst. eurų civilinį ieškinį.
Kaip „Facebook“ skelbė gyvūnų prieglauda „Nuaras“, iš policijos gautas pranešimas, kad Ariogaloje šuo buvo mušamas ir vėliau užkastas gyvas.
„Gavome kvietimą iš Raseinių policijos, kad šuo buvo mušamas ir užkastas gyvas. Atskubėję policijos pareigūnai šunį atkasė ir išgelbėjo – šuo gyvas. Atskubėjome mes ir skubiai (šunį – ELTA) nugabenome į kliniką. Šuo gyvas, kvėpuoja, bet dideliam šoke“, – rašė „Nuaras“.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Arminas Elijošius. Tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai.
Baudžiamasis kodeksas tam, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.