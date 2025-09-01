Kai oda virsta kančia: kaip atpažinti ir sustabdyti egzemą šunims

Kas yra šunų egzema ir kodėl ji atsiranda?
Egzema, dar vadinama atopiniu dermatitu, yra alerginės kilmės odos uždegimas. Jai būdingi požymiai – stiprus niežėjimas, odos paraudimas, išbėrimai, plaukų slinkimas ar net šlapiuojančios žaizdelės. Ši liga gali pasireikšti bet kokio amžiaus ar veislės šuniui, tačiau dažniau pastebima vasaros sezonu, ypač augintiniams su tankiu ir ilgu kailiu.
Veterinarai pastebi, kad vasarą, rudenį ir pavasarį šunys dažniau maudosi ežeruose, upėse ar jūroje. Jei po maudynių kailis neišdžiovinamas tinkamai, drėgna aplinka sudaro puikias sąlygas daugintis mikroorganizmams, sukeliantiems odos sudirginimą, niežulį ir uždegimą.
Dažniausios priežastys, galinčios išprovokuoti egzemą:
1. Aplinkos alergenai – žiedadulkės, dulkės, pelėsis.
2. Maisto netoleravimas – kai kurie šunys jautrūs vištienai, jautienai, pieno produktams ar grūdams.
3. Parazitai – blusos, erkės ar kiti odos parazitai, sukeliantys intensyvų niežulį.
4. Kontaktiniai dirgikliai – tam tikra žolė, vanduo iš gamtos telkinių, buitinė chemija ar net vaistai.
Kaip pasireiškia šunų egzema?
Simptomai gali skirtis priklausomai nuo ligos stadijos, tačiau dažniausiai pasitaiko:
- stiprus niežulys, dėl kurio šuo kasosi ar laižosi pažeistas vietas;
- odos paraudimas ir paburkimas; bėrimai, pūslės, kurios gali virsti šlapiuojančiomis žaizdomis;
- plaukų slinkimas tam tikrose vietose;
- nemalonus odos kvapas, dažnai rodantis prisidėjusią bakterinę infekciją.
Gydymo galimybės ir profilaktika
Egzemos gydymas visada priklauso nuo priežasties. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas sukelia ją ar kitą odos alerginę reakciją, ir kiek įmanoma to vengti. Toliau taikomos įvairios priemonės:
1. Veterinaro konsultacija – būtina pirmasis žingsnis. Tik specialistas nustato diagnozę ir parenka tinkamą gydymą.
2. Antihistamininiai vaistai – padeda sumažinti alergijos simptomus.
3. Steroidiniai preparatai – skiriami sunkesniais atvejais, kad numalšintų uždegimą ir niežulį.
4. Antibiotikai – reikalingi, jei prisideda bakterinė infekcija.
5. Specialios dietos – hipoalerginis maistas su hidrolizuotais baltymais gali palengvinti būklę, jei priežastis yra maisto alergija.
6. Odos priežiūra – tinkami šampūnai, drėkinančios priemonės, kruopštus išdžiovinimas po maudynių.
7. Apsauga nuo parazitų – reguliarus blusų ir erkių kontrolės priemonių naudojimas.
Egzema yra rimta šunų odos problema, galinti sukelti daug diskomforto ir plisti itin greitai. Pastebėjus pirmuosius odos problemų požymius, svarbu nedelsti – kreipkitės į „Begemoto“ veterinarijos kliniką ir užsiregistruokite vizitui pas gydytoją dermatologę. Laiku suteikta pagalba padės išvengti rimtų komplikacijų. Registraciją rasite čia: www.begevet.lt/kontaktai.
Rūpestingas šeimininkų dėmesys, tinkama priežiūra ir prevencija padės jūsų augintiniui išlikti sveikam ir energingam.