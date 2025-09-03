Dauguma baltų kačių yra kurčios? Atskleidė tiesą ir kaip tai paveikia gyvenimą

Ar tikrai baltos katės dažniau gimsta kurčios? Atsakymas pateiktas svetainėje centralna.vet yra teigiamas, bet su niuansais.
Baltų kačių genetika – tema, kurią jau seniai tiria veterinarai ir genetikai. Šiame straipsnyje pabandysime išsiaiškinti, kodėl taip atsitinka, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip prižiūrėti kates su tokiomis ypatybėmis.
Balta kačių spalva – tai ne tik spalva, bet ir ypatingo geno veikimo rezultatas. Dažniausiai kalbama apie W geną („white“), kuris slopina visus kitus genus, atsakingus už kailio, odos, nosies ir net akių rainelės pigmentaciją.
Būtent šis genas siejamas su įgimto kurtumo tikimybe.
W genas daro įtaką pigmentinių ląstelių melanocitų, kurie reikalingi ne tik kailio spalvai, bet ir tinkamam ausies klausos aparato formavimuisi, vystymuisi.
Jei šios ląstelės nesiformuoja vidinėje ausyje, kačiukas gali gimti kurčias.
Statistika
22 proc. baltų kačių gali būti kurčios (viena arba abiem ausimis).
Jei balta katė turi vieną mėlyną akį, kurtumo rizika padidėja iki 40 proc.
Jei abi akys mėlynos, kurtumo rizika gali siekti iki 80 proc.
Esant heterochromijai (skirtingų spalvų akims), kurtumas paprastai pasireiškia mėlynos akies pusėje.
Tai nėra absoliuti taisyklė, bet būtent tai patvirtina veterinarijos duomenys visame pasaulyje.
Akių spalva ir klausa
Būtent mėlynos akys yra galimų klausos problemų baltose katėse indikatorius. Priežastis – ta pati pigmentacija.
Mėlynos katės akys neturi tikro pigmento, tai yra šviesos sklaidos efektas (kaip mėlyname danguje) ir jis taip pat siejamas su melanocitų, reikalingų klausai, trūkumu.
Ar saugu laikyti kurčią katę
Kurtumas nėra nuosprendis. Daugelis baltų kačių puikiai gyvena su šia ypatybe. Jos išlieka meilios, žaismingos, sveikos visais kitais atžvilgiais.
Svarbu tik sukurti joms saugias sąlygas, nes kurčia katė: negirdės automobilio kelyje; nereaguos į šauksmą ar pavojų; gali išsigąsti nuo netikėto prisilietimo.
Todėl kurčioms katėms draudžiama be priežiūros vaikščioti lauke. Joms reikia daugiau priežiūros namuose, ramios aplinkos ir žmogaus dėmesio.
Įdomu: baltoms katėms su geltonomis arba žaliomis akimis kurtumo rizika yra daug mažesnė – apie 10 proc.
Kaip patikrinti katės klausą
Kačiukams tai galima padaryti namuose, atsargiai sukuriant garsą už jų regos lauko, pavyzdžiui, barškindami raktų arba plojant rankomis.
Suaugusioms katėms rekomenduojama atlikti specialų BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) testą – tai audiologinis tyrimas, kuris tiksliai parodo klausos lygį.
Kurčios katės ir sveiki palikuonys
Kurtumas baltoms katėms nebūtinai perduodamas, nors rizika yra. Baltų kačių, ypač mėlynų akių, savininkai turėtų atsakingai pažiūrėti į veisimo klausimą.
Geriausia – pasikonsultuoti su veterinarijos genetiku.
Patarimai
Jei planuojate įsigyti baltą katę, būtinai patikrinkite jos klausą.
Sukurkite saugią aplinką: venkite išvesti katę be pavadėlio arba leisti jai laisvai išeiti į lauką.
Bendraukite su kate gestais, vibracijomis, pavyzdžiui, trypiant kojomis, šviesos signalais.
Nereikia staigiai žadinti kurčios katės, ji gali išsigąsti. Geriau švelniai palieskite koją arba papūskite.
Kurčios katės yra labai ištikimos, jos orientuojasi į žmogų dar labiau nei įprasti gyvūnai.
Balta katė – tai ne tik estetinis malonumas, bet ir atsakomybė. Klausos praradimas tokiems gyvūnams yra dažnas, bet ne kritinis reiškinys.
Su meile, rūpesčiu ir tinkama priežiūra tokie katės gali gyventi ilgą, laimingą ir pilnavertį gyvenimą.
augintinisBaltabaltas
