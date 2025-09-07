Į gilų šulinį leidosi su aukštalipio įranga – išgelbėjo įkritusį katiną

Ugniagesiai gelbėtojai pranešė, kad vėlų šeštadienio – rugsėjo 6-osios vakarą gavo pranešimą apie Kauno rajone, Ringaudų seniūnijos Gaižėnėlių kaime į gilų, nebenaudojamą šulinį įkritusį katiną.
Kniaukiantį gyvūnėlį išgirdo šeimininkai ir iškvietė ugniagesius gelbėtojus. Mat katinas buvo įsmukęs net į 15 metrų gylio šulinį.
Laimei, jame nebuvo vandens. Ugniagesys, naudodamasis aukštalipio įranga, iškėlė katiną ir perdavė jį šeimininkams.
Kačiukui savitai pasisekė, kad šulinyje nebuvo vandens.
Neuždengti, apleisti šuliniai kelia grėsmę ir laukiniams gyvūnams.
Šios vietos dažnai tampa spąstais, iš kurių gyvūnai patys negali ištrūkti, o tai neretai baigiasi tragiškai. Nors tikslios statistikos apie tokias nelaimes Lietuvoje nėra, pranešimai apie gyvūnus, įstrigusius šuliniuose, yra gana dažni.
Dažniausiai į tokius spąstus įkliūva smalsūs šunys ir katės, kurie laisvai vaikštinėja po kaimynystę ar atviras vietoves. Jie gali nepastebėti atviros angos, įkristi ir dėl patirtų sužalojimų ar dehidratacijos žūti.