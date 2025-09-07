Tyrimas atsakė, ką šuo labiau myli – šeimininką ar maistą

Meilės centras sužibo
Atliekant funkcinį magnetinio rezonanso tyrimą, šunims buvo pateikti įvairūs kvapai.
Paaiškėjo, kad stipriausiai suaktyvėjo jų uodeginis branduolys – smegenų atlygio centras – būtent tada, kai jie užuodė savo šeimininko kvapą. Reakcija buvo netgi intensyvesnė nei į maistą ar pažįstamo šuns kvapą.
Pagyrimai nugali skanėstus
Papildomi bandymai parodė, kad daugelis šunų stipriau reaguoja į šeimininkų pagyras nei į skanėstus.
Tai rodo, kad daugeliui mūsų augintinių meilūs žodžiai gali būti vertingesni nei skaniausias kąsnis.
Ištikimybės evoliucija
Toks gilus emocinis ryšys tikriausiai susiformavo per tūkstantmečius trukusią šunų prijaukinimo istoriją.
Gyvendami šalia žmonių, šunys išsiugdė itin stiprius socialinius ir emocinius ryšius su žmonėmis – stipresnius net nei su kitais šunimis.
Ištikimybės paaiškinimas
Šie atradimai padeda paaiškinti, kodėl šunys išlieka ištikimi savo šeimininkams net sudėtingomis aplinkybėmis.
Emocinis atlygis, kurį jie gauna iš ryšio, gali nusverti fizinius nepatogumus ar pagundas.
Tad kitą kartą, kai jūsų augintinis pasitiks jus vizgančia uodega ir švelniu žvilgsniu, prisiminkite – mokslas jau įrodė, kad jo meilė jums yra tikra ir labai stipri.
