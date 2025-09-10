Moderniausia Lietuvoje referentinė veterinarijos ligoninė – jau Klaipėdoje: kai kurios paslaugos bus teikiamos pirmą kartą

Kai kurių paslaugų ypač trūko
Naujajai referentinei veterinarijos ligoninei vadovaujantis docentas, biologijos mokslų daktaras, veterinarijos gydytojas Vytautas Sabūnas patvirtina: jis pats – klaipėdietis, todėl iš patirties žinojo, jog uostamiestyje trūko vietos, kur naminiai augintiniai galėtų gauti aukščiausios kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, būtinas ligų prevencijai ir gydymui.
„Panevėžys, Kėdainiai yra arčiau didžiųjų miestų, kurie pasiekiami per maždaug valandą. Klaipėda iki šiol neturėjo visą parą veikiančios veterinarijos klinikos, kurioje būtų teikiamos skubios pagalbos ar stacionaro paslaugos. Augintiniui sunkiai susirgus, jį iš vienos klinikos tekdavo pervežti į kitą, savaitgalį šeimininkai, nors ir neturėdami medicininių žinių, juo turėdavo pasirūpinti patys. Tik pradėję dirbti, matome, jog skubios veterinarijos paslaugų poreikis – didžiulis. Pacientų sulaukiame tiek vakarais, tiek naktį, ir jie neatvažiuoja dėl paprastų priežasčių. Keturkojams rimtos specialistų pagalbos prireikia dėl kvėpavimo sutrikimų ar traumų“, – paaiškino V.Sabūnas.
Referentinėje veterinarijos ligoninėje dirba skirtingų sričių specialistai: neurologai, kardiologai, neurochirurgai, ortopedai, oftalmologai, odontologai, terapeutai, dermatologai, vaizdinės diagnostikos bei laboratorinės diagnostikos specialistai.
Klaipėdos referentinė veterinarijos ligoninė „8 drambliai“ aprūpinta plačiausia Vakarų Lietuvoje ligų diagnostikai reikalinga įranga, aukštos raiškos kompiuteriniu tomografu (KT), galingiausiu Baltijos šalyse, 1,5 teslos, magnetinio rezonanso tomografu (MRT), specialiai pritaikytu Klaipėdos „8 dramblių“ referentinei veterinarijos ligoninei. Čia įrengti septyni gyvūnų apžiūrų kabinetai, laboratorija, veikia daugiafunkcis operacinių blokas su centralizuota deguonies valdymo sistema. Veterinarijos ligoninėje įrengtas patogus stacionaras, atskiriant kates ir šunis. Vienu metu veterinarijos ligoninėje gali būti hospitalizuojama 60 mažųjų keturkojų.
Svarbiausia – šioje ligoninėje keturkojų šeimininkai skubios pagalbos sulauks bet kuriuo paros metu ar šventinėmis dienomis.
Įdiegė įvairių naujovių
Kuo referentinė veterinarijos ligoninė Klaipėdoje skirsis nuo jau veikiančių sostinėje ar Kaune? Naujai atidarytoje ligoninėje pirmąkart Lietuvoje įrengtos specialios deguonies terapijos palatos, kuriose galės būti gydomi didelių veislių šunys.
Pačios veterinarijos ligoninės plotas taip pat didesnis nei anksčiau atidarytų. Didesnės patalpos – skirtos ir personalui, ir pacientams bei klientams, įrengta daugiau apžiūros kabinetų.
Pirmą kartą Lietuvoje šioje referentinėje veterinarijos ligoninėje įrengta jauki vieta, dar vadinamasis „šeimos kambarys“, susitikimui su gydomu augintiniu. Čia, jaukioje aplinkoje, visa šeima galės aplankyti negaluojantį keturkojį, o prireikus – su juo atsisveikinti.
Sulaukia pacientų ne tik iš Lietuvos
Kaip juokauja V.Sabūnas, jei anksčiau jis važinėdavo dirbti iš Klaipėdos į Vilnių, tai dabar iš sostinės į uostamiestį atvyksta jo pacientai, kuriems ypač svarbi kokybiška, profesionali jų keturkojų šeimos narių priežiūra.
Referentinė veterinarijos ligoninė Klaipėdoje gali drąsiai lygiuotis su geriausiais pasaulio veterinarijos centrais, todėl pamažu buriamas tarptautinė specialistų komanda. Prie jos jau prisijungė patyręs gydytojas neurologas iš Latvijos Janis, ilgą laiką dirbęs Suomijoje.
Kaip pastebi pašnekovas, kaimyninėje šalyje veterinarija į priekį nespėja žingsniuoti taip sparčiai kaip Lietuvoje, todėl pirmoji referentinė ligoninė Vakarų Lietuvoje, aprūpinta moderniausia įranga – puiki vieta tobulėti ir patiems veterinarijos gydytojams.
Į veterinarijos ligoninę jau atvyksta keturkojų šeimininkų iš Latvijos, gydyti savo keturkojus šeimos narius čia renkasi ne tik klaipėdiečiai, bet ir Šilutės, Šilalės, Telšių, Plungės gyventojai.
Nauja Klaipėdos referentinė veterinarijos ligoninė įsikūrė moderniame pastate Liepų gatvės ir Šilutės plento sankirtoje. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė „8 drambliai, įsikūrusi Liepų g. 73, iš visų uostamiesčio vietų automobiliu pasiekiama per 10 minučių. Šalia yra įrengta nemokama automobilių stovėjimo aikštelė.
„8 drambliai“ – subūrusi didžiausią Lietuvoje, daugiau nei šimto veterinarijos specialistų komandą. Referentinė veterinarijos ligoninė Klaipėdoje yra viena iš penkių „8 dramblių“ padalinių Lietuvoje. Šiandien tai yra didžiausia ir moderniausia pagalbos smulkiesiems gyvūnams vieta vakarų Lietuvoje.