Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AugintinisPriežiūra

Atsitiktinai atskleidė šiurpų nusikaltimą: atvykę pareigūnai pateko į gyvūnų „fabriką“

2025 m. rugsėjo 11 d. 16:18
Lrytas.lt
Po vyresnio amžiaus moters mirties Lenkijoje, Bydgoščiuje, paaiškėjo šiurpą kelianti realybė – jos namuose veikusioje vadinamojoje „veisykloje“ rasta daugiau nei 80 jorkšyro terjerų, laikytų nežmoniškomis sąlygomis. Ši istorija tapo žiauriu priminimu apie pseudoveislynų realybę Lenkijoje – apie vietas, kuriose gyvūnai tampa tik „produkcija“.
Daugiau nuotraukų (1)
Atsitiktinis atradimas atskleidė siaubą
Visa istorija išaiškėjo netikėtai. Sunegalavusiai moteriai artimieji iškvietė gydytoją, kuris rado ją visiškai nusilpusią, nuogą, pridengtą tik pledu. O šalia bėgiojo šunys. Moteris buvo skubiai išvežta į ligoninę, tačiau buvo per vėlu – ji mirė.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai ir gyvūnų apsaugos organizacijos savanoriai pateko į tikrą gyvūnų siaubo fabriką. Viename kambaryje, prigrūstame narvų, transportavimo dėžių ir šiukšlių, buvo laikomi dešimtys šunų.
85 šunys – sergantys, išsekę, be vandens
Pasak gyvūnų gelbėtojų, šunys buvo laikomi siaubingomis sąlygomis – viename kambaryje, ankštuose narvuose, kai kurie sudėti net dviem aukštais.
Jie gyveno tarp savo išmatų, be vandens ar pakankamo maitinimo. Dauguma buvo išsekę, dehidratuoti, sirgo ausų uždegimais – kai kurie, įtariama, buvo apkurtę. Jų kailis buvo susivėlęs, purvinas, sulipęs nuo išmatų. Visi gyvūnai buvo laukiniai, neišmokyti bendrauti su žmonėmis.
ŠunysGyvūnaiLenkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.