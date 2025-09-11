Atsitiktinai atskleidė šiurpų nusikaltimą: atvykę pareigūnai pateko į gyvūnų „fabriką“

Atsitiktinis atradimas atskleidė siaubą
Visa istorija išaiškėjo netikėtai. Sunegalavusiai moteriai artimieji iškvietė gydytoją, kuris rado ją visiškai nusilpusią, nuogą, pridengtą tik pledu. O šalia bėgiojo šunys. Moteris buvo skubiai išvežta į ligoninę, tačiau buvo per vėlu – ji mirė.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai ir gyvūnų apsaugos organizacijos savanoriai pateko į tikrą gyvūnų siaubo fabriką. Viename kambaryje, prigrūstame narvų, transportavimo dėžių ir šiukšlių, buvo laikomi dešimtys šunų.
85 šunys – sergantys, išsekę, be vandens
Pasak gyvūnų gelbėtojų, šunys buvo laikomi siaubingomis sąlygomis – viename kambaryje, ankštuose narvuose, kai kurie sudėti net dviem aukštais.
Jie gyveno tarp savo išmatų, be vandens ar pakankamo maitinimo. Dauguma buvo išsekę, dehidratuoti, sirgo ausų uždegimais – kai kurie, įtariama, buvo apkurtę. Jų kailis buvo susivėlęs, purvinas, sulipęs nuo išmatų. Visi gyvūnai buvo laukiniai, neišmokyti bendrauti su žmonėmis.