Vilniuje – masinė dingusio katino paieška: gyvūnui reikia skubios pagalbos, siūlo 1000 eurų atlygį

2025 m. rugsėjo 16 d. 15:35
Lrytas.lt
Dėl dingusio katino sostinėje – didelė paieškų operacija. Antradienį prie paieškos dronų kviečiami prisijungti ir savanoriai, o už dingusio augintinio radimą žadamas keturženklis atlygis.
Rugsėjo 14 d. iš veterinarijos klinikos Vilniuje, Žemynos g., po operacijos pabėgęs rainas katinėlis, kurio kojytė buvo subintuota rausvu tvarsčiu, vis dar ieškomas. Pasak nevilties apimtų šeimininkų, augintinis ant kaklo turėjo raudoną dirželį. Katinėlio vardas – Dyzelis. Už jo suradimą siūlomas 1000 eurų atlygis.
„Pastebėjusius katinėlį prašome paskambinti tel: +37061882994“, – rašoma socialiniuose tinkluose plintančiame pagalbos šauksme.
Nuo sekmadienio dingusio gyvūno, kuriam būtina skubi medicininė pagalba, ieškantys šeimininkai antradienį į pagalbą pasitelkė „DRONE OPS“, kurie dingusių žmonių ir gyvūnų ieško termovizoriniais dronais.
Į pagalbą masinei dingusio gyvūno paieškai kviečiami rinktis ir savanoriai. Iš pradžių 15 val. planuota pradėti paieška dėl lietaus buvo nukelta į 17 val.
Savanorių prašoma su savimi turėti pilnai įkrautą telefoną, prožektorių, išorinę bateriją, vandens, šiltai apsirengti.
