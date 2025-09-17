Kraupus radinys Lenkijos paštomate: žymės išdavė siaubingas gyvūno kančias

Skelbiama, kad negyvą katiną aptiko berniukas, kuris rugsėjo 10 dieną atėjo atsiimti siuntos viename gyvenamųjų rajonų.
Minėtas paštomatas, kaip teigiama, buvo prie veterinarijos klinikos.
Remiantis tyrimo rezultatais, katinas buvo gyvas, kai buvo užrakintas spintelėje. Automato viduje rastos gyvūno išmatos, o ant vidinės durų pusės buvo matyti nagų žymės, rodančios, kad gyvūnas bandė ištrūkti.
„Svarstome įvairius scenarijus. Tikriname, ar gyvūnas pats surado slėptuvę, ar kas nors jį ten sąmoningai padėjo“, – sakė Katovicų savivaldybės policijos būstinės vyresnysis seržantas Sebastianas Chojnacki.
„Turime peržiūrėti vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir apklausti liudytojus“, – aiškino jis.
Skelbta, kad minėtas katinas – žinomas aplinkiniams gyventojams. Jis prieš metus buvo rastas kartu su savo motina ir kitais kačiukais, o veterinarijos klinika ėmėsi jų gydymo, tačiau jie gyveno laisvėje.
Lenkijoje gyvūnų žudymas ir kankinimas yra nusikaltimas, už kurį gresia iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė, o ypač žiaurių nusikaltimų atveju – iki penkerių metų.
Žiaurus elgesys su gyvūnaisKatinasaugintinis
