Dronai, premija ir ieškančiųjų būrys: įspūdinga katino Dyzelio paieška – sėkminga

Penktadienio vakarą veterinarijos klinika „Greitoji žirafa“ paskelbė, kad katinas surastas.
„Po įtemptų paieškų pagaliau galime atsikvėpti, Dyzelis saugus ir jau mūsų rankose. Šiuo metu jį apžiūri „Greitosios žirafos daktarai, kad įsitikintume, jog jo sveikatai niekas negresia ir Dyzelis saugiai galėtų grįžti į savo mylinčius namus.
Tai buvo didelis išbandymas, kurį priimame labai rimtai. Pažadame, kad išmoktos pamokos taps dar didesne atsakomybe, kad kiekvienas augintinis mūsų klinikoje visada jaustųsi saugus, mylimas ir gautų geriausią gydymą“, – rašoma klinikos feisbuko paskyroje.
Čia nurodoma, kad Dyzelį surado šeimininkų draugai.
„Esame be galo laimingi, kad augintinis saugus. Mylime visus gyvūnus vienodai ir kiekvieną dieną dirbame jų labui. Į šias paieškas įdėjome nuoširdžiai viską, ką išgalėjome, Norime atsiprašyti už susiklosčiusią situaciją ir padėkoti visiems prisidėjusiems, „Drone Ops“komandai, visiems draugams ir partneriams, bei šeimininkams, kurių gyliai atsiprašome. Su drebančiomis širdimis džiaugiamės, kad Dyzelis sugrįžo, tai yra svarbiausia“, – rašoma feisbuke.
Kaip skelbiama, katinas rastas vėlų penktadienio vakarą. Paieškoje dalyvavo 25 savanoriai.
Padėką išreiškė ir vieno garsiausių Lietuvoje katinų pasigedusi Akvilė.
„Ačiū visiems kas prisidėjote prie paieškų. Pagaliau mano vaikai galės išsimiegoti ir pailsėti po sunkių paieškų. Katinėlis buvo netoli dingimo vietos. Jam viskas gerai“, – rašė ji.
Apie surastą katiną paskelbė ir „Drone Ops – dingusiųjų paieška dronais“ paskyra.
„Komandinio darbo dėka, Dyzelis pagaliau šeimininkų glėbyje! Dyzelį surado šeimininkų šeimos draugė Justina. Džiaugiamės už Dyzelį Ačiū visiems prisidėjusiems!Tik šeimininkų nuožmumo ir komandinio darbo dėka Dyzelis sugrąžintas namo!“, – rašoma paskyroje.