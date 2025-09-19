Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kviečia į pirmą tokią šventę Vilniaus rajone: registruokite savo augintinius

2025 m. rugsėjo 19 d. 15:39
Lrytas.lt
Vilniaus rajono savivaldybė skelbia apie organizuojamą šventę, į kurią žmonės kviečiami su savo augintiniais.
„Rugsėjo 27 d. Petešoje pirmą kartą vyks Vilniaus rajono savivaldybės organizuojama „Zoo Fiesta 2025“ – šventė, kurioje laukiamos šeimos su savo augintiniais“, – skelbiama savivaldybės socialiniuose tinkluose.
Turite šunį? Registruokite jį į varžybas bei neveislinių šunų parodą ir parodykite, koks jis ypatingas. Registracija čia: https://shorturl.at/4VOv6.
Norite paženklinti savo augintinį? Pasinaudokite galimybe renginio metu. Registracija čia: https://shorturl.at/yR9aI.
„Ateikite, dalyvaukite ir praleiskite smagią dieną kartu su savo keturkojais draugais!“, – ragina organizatoriai.
Renginio iniciatoriai: Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič ir katinas Meras.
