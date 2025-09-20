Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Katino gelbėjimo operacija Kėdainių r. baigėsi ne taip, kaip tikėtasi

2025 m. rugsėjo 20 d. 11:33
Trečiadienio popietę Kėdainių gelbėtojai skubėjo į Pašilių kaime esančią sodininkų bendriją – pranešta, kad pagalbos reikia katinui, įstrigusiam medyje ir negalinčiam nulipti kelias paras. Deja, šįkart operacija nebuvo tokia sėkminga, kaip tikėtasi.
Pagalbos paprašė Gyvūnų globos tarnybos darbuotoja, 13.56 val. paskambinusi į Bendrąjį pagalbos centrą. Ji informavo, kad Pelėdnagių seniūnijos Pašilių kaime, Vasaros 4-ojoje gatvėje, jau tris paras medyje įstrigęs katinas negali nulipti žemyn.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai rado maždaug 16 metrų aukštyje įsitaisiusį gyvūną.
Gelbėtojai apžiūrėjo vietą, tačiau konstatavo, kad nei autocisterna, nei automobilinės kopėčios iki medžio privažiuoti negali – todėl pasiekti katino neįmanoma.
Belieka tikėtis, kad keturkojis ras jėgų ir pats sugebės išsiropšti iš medžio.
Kėdainių rajonasPašiliaigelbėjimo operacija
