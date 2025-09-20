Katino gelbėjimo operacija Kėdainių r. baigėsi ne taip, kaip tikėtasi

Pagalbos paprašė Gyvūnų globos tarnybos darbuotoja, 13.56 val. paskambinusi į Bendrąjį pagalbos centrą. Ji informavo, kad Pelėdnagių seniūnijos Pašilių kaime, Vasaros 4-ojoje gatvėje, jau tris paras medyje įstrigęs katinas negali nulipti žemyn.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai rado maždaug 16 metrų aukštyje įsitaisiusį gyvūną.
Gelbėtojai apžiūrėjo vietą, tačiau konstatavo, kad nei autocisterna, nei automobilinės kopėčios iki medžio privažiuoti negali – todėl pasiekti katino neįmanoma.
Belieka tikėtis, kad keturkojis ras jėgų ir pats sugebės išsiropšti iš medžio.
Kėdainių rajonasPašiliaigelbėjimo operacija
