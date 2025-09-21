Katinas Dyzelis sukėlė tikrą medžioklę sostinėje: paaiškėjo, kur slėpėsi

„Man reikia sugrąžinti šį katiną bet kokia kaina – be jo negrįšime namo“, – taip savo ryžtą išreiškė šeimininkas. Paieškų komanda pabrėžė, kad ši istorija parodė, jog tikra meilė augintiniui nematuojama nei veisle, nei pinigais.
Paieška prasidėjo rugsėjo 14-ąją, kai Dyzelis paspruko iš veterinarijos klinikos „Greitoji Žirafa“ vos po atliktos operacijos.
Į pagalbą buvo pasitelkti du termoviziniai dronai, savanoriai ir speciali koordinavimo platforma „Mission Pro“. Prie paieškų prisijungė daugiau nei 20 žmonių, o informacija apie dingusį katiną žaibiškai pasklido socialiniuose tinkluose ir net pateko į televizijos žinias.
Šeimininkai pasiūlė 1000 eurų atlygį, tad į paieškas įsitraukė dar daugiau gyventojų – dienomis vaikai šukavo krūmus, o vakarais rajonuose būriavosi žmonės su prožektoriais.
Lūžis įvyko penktą paieškos dieną – rugsėjo 19-ąją. Ryte Dyzelis buvo pastebėtas Žemynos gatvėje, o vakare – po automobiliu šalia prekybos centro „Galaktika“. Šeimos draugė Justina jį prisikalbino, pagavo ir perdavė šeimininkams, kurie augintinį nedelsiant nuvežė į kliniką suteikti pagalbą.
„Ši istorija – daugiau nei tik sėkminga paieška. Ji parodė, jog neįmanoma tampa įmanoma, kai veikiame kartu“, – džiaugėsi „DRONE OPS“ komanda.
Katinaspaieškosaugintinis
