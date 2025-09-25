Lrytas Premium prenumerata tik
Netikėta paieškų atomazga: Panevėžyje dingusi katytė atsirado už 80 km Šiauliuose

2025 m. rugsėjo 25 d. 15:36
Lrytas.lt
Panevėžyje dingusi katytė Georgia atsirado, skelbiama feisbuko puslapyje „DRONE OPS – dingusiųjų paieška dronais“.
Per parą nuo informacijos paskelbimo žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, vakar, rugsėjo 25 d. apie 21 val., atsiliepė žmonės iš Šiaulių.
Jie pastebėjo katytę Aerouosto gatvėje, Šiauliuose, ir, nieko neįtardami, daugiau nei savaitę maitino ją viešame nakvynės namų kieme.
Georgia laikėsi su vietinėmis katėmis, ją matė daugybė žmonių, tačiau niekas net nepagalvojo, kad tai galėtų būti ieškoma katytė. Ji buvo rasta daugiau nei už 80 km nuo savo dingimo vietos.
„Manome, kad Georgia galėjo nepastebėta įlipti į automobilį ir būti netyčia pavežta“, – tvirtinama puslapyje.
Šeimininkai vakar naktį atsiėmė savo augintinę ir atsidėkojo pranešusiems žmonėms žadėtu atlygiu.
„Ačiū visiems suradusiems, žiniasklaidai už pagalbą skleidžiant informaciją bei kiekvienam, kuris dalinosi ir palaikė!“, – dėkojama visiems prisidėjusiems.
