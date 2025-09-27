Pastebėjus šiuos ženklus pataria nedelsti – augintinis kenčia

„Negydant gali kilti dantenų uždegimas, skausmas ar net dantų netekimas. Dar pavojingiau – bakterijos iš burnos gali patekti į vidaus organus, tokius kaip širdis, inkstai ar kepenys,“ – aiškina veterinarė.
Pasak specialistės, problemas dažniausiai pirmieji pastebi veterinarai, o ne šeimininkai. Dažnai augintinis atvedamas dėl visai kitos priežasties, tačiau apžiūros metu aptinkamas pažengęs uždegimas ar dantų akmenys.
„Deja, tokiu metu dažnai būna per vėlu išsaugoti visus dantis – tenka taikyti sudėtingas procedūras ar net juos šalinti. To būtų galima išvengti paprastu ir reguliariu dantų valymu namuose,“ – pabrėžia M. Stuogė.
Veterinarijos gydytoja ne tik gydo augintinius, bet ir moko būsimuosius gyvūnų augintinių prižiūrėtojus Karaliaus Mindaugo PMC. Pasak jos, tai suteikia galimybę iš arti stebėti, kaip keičiasi visuomenės požiūris į gyvūnų sveikatą. „Smagu matyti, kad jaunoji karta vis labiau domisi atsakinga gyvūnų priežiūra, tačiau burnos higiena vis dar dažnai nuvertinama – apie jos svarbą šeimininkai dažniausiai sužino tik tada, kai gyvūnui jau reikalingas gydymas,“ – sako specialistė.
Kaip pastebėti, kad augintinis gali turėti problemų su dantimis?
Anot veterinarijos gydytojos, šeimininkai gali pastebėti tam tikrus ženklus, rodančius, kad augintinio burnos sveikata gali būti prasta.
„Jei iš jūsų šuns ar katės burnos sklinda nemalonus kvapas, valgydamas jis inkščia, kramto tik viena burnos puse, vengia kieto maisto, pastebite padidėjusį seilėtekį ar paraudusias bei kraujuojančias dantenas, tai gali signalizuoti, kad burnoje vystosi uždegimas ar kaupiasi dantų akmenys. Pastebėjus tokius požymius, rekomenduoju nedelsti ir kreiptis į veterinarijos kliniką,“ – pataria M. Stuogė.
Profilaktika – pigiausias būdas išvengti ligų
Reguliari burnos priežiūra ne tik padeda išvengti skausmingų procedūrų, bet ir padeda augintiniams gyventi ilgiau. Veterinarė rekomenduoja dantis valyti bent du kartus per savaitę, o jei nepavyksta – tuomet bent kartą per savaitę.
„Šepetėlis ir speciali augintiniams skirta dantų pasta yra nepakeičiami. Purškalai, specialūs skanėstai ar kiti priedai gali būti papildoma priemonė, bet jie niekada neatstos tikro dantų valymo,“ – akcentuoja veterinarijos gydytoja.
Pasak specialistės, šias priemones įsigyti paprasta – jų galima rasti veterinarijos klinikose, gyvūnų prekių parduotuvėse ar net kai kuriuose didžiuosiuose prekybos centruose. Dažnai augintiniams skirtos dantų pastos maloniai kvepia mėsa, todėl gyvūnai šią procedūrą priima daug noriau. Svarbu žinoti, kad žmonėms skirta dantų pasta augintiniams netinka, nes joje esančios sudedamosios medžiagos gali būti jiems kenksmingos ar net nuodingos.
Video pamoka – kaip tinkamai valyti augintinio dantis
Kad šeimininkams būtų lengviau pradėti rūpintis savo augintinių burnos higiena, veterinarijos gydytoja kartu su ypatingu asistentu – katinu Oziu, daugybės Europos čempionatų nugalėtoju, video pamokoje rodo, kaip palaipsniui pripratinti gyvūną prie šios procedūros, kad ji nekeltų streso nei jam, nei šeimininkui.
„Svarbiausia – neskubėti ir augintinį pratinti pamažu. Po kiekvieno valymo nepamirškite jo paskatinti skanėstu ar pagyrimu. Taip ši procedūra jam asocijuosis su malonia patirtimi,“ – pataria M. Stuogė.
Žiūrėkite video ir sužinokite, kaip užtikrinti sveiką jūsų augintinio šypseną bei išvengti skausmingų problemų: https://www.youtube.com/watch?v=3z_w0tLnva4&t=2s.
