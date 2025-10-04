Siaubinga nelaimė: 5 vaikų mama mirė po mylimo šuns įkandimo

34 metų Michelle Hempstead mirė praėjus kelioms valandoms po to, kai vienas iš jos šunų įkando jai į ranką jos bute Pajūrio Sautende (miestas Anglijoje – red.) 2024 m. liepą.
Kaip paaiškėjo per koronerio (pareigūnas, tiriantis staiga mirusių asmenų mirties priežastis, – red.) teismo posėdį, moteris į orą išmetė „McDonald’s“ vištienos kepsnelį savo augintiniams – mažam pomeranui ir rotveilerio bei mastifo mišrūnui vardu Trigg.
Tačiau didysis šuo, mėgindamas pagriebti maistą, kliudė mažesnį augintinį ir netyčia įkando šeimininkei.
M.Hempstead buvo sukandžiota ties kairiosios pažasties ir žasto sritimi – įkandimas pažeidė arteriją ir veną. Vėliau ji patyrė daugybinį organų nepakankamumą, pranešė teismas.
Nepaisant skubios medikų pagalbos, kitos dienos rytą ji mirė ligoninėje.
Rotveilerio–mastifo mišrūnas Trigg po nelaimės buvo konfiskuotas ir užmigdytas. Teisme buvo pasakyta, kad įkandimas nebuvo „piktybinis“. Michelle partneris Samuelis Westas teisme tikino, kad šuo nebuvo agresyvus.
„Trigg buvo ramus, mylėjo ją labiau už viską ir neturėjo nė vieno blogo bruožo. Jis, jokiu būdu, nebuvo piktas“, – sakė vyras, pridūręs, kad kartais Michelle netgi leisdavo šuniui imti maistą tiesiai iš savo burnos.
Policija buvo gavusi pranešimų, kad bute galėjo būti laikomi du „Amerikiečių bully“ tipo šunys, priklausę S.Westui (tai kovinių šunų veislė, Jungtinėje Karalystėje įtraukta į draudžiamų šunų sąrašą, – red.).
Tačiau, kaip skelbiama, „nebuvo įrodymų“, jog šie šunys tuo metu buvo bute. S.Westas, kuris buvo sulaikytas dėl šių įtarimų, bet vėliau paleistas be kaltinimų, teigė, kad tai nebuvo draudžiamos ar uždraustos veislės.
Savo išvadose policijos pareigūnas Jamesas McLean-Brownas, vadovavęs tyrimui, užregistravo verdiktą dėl nelaimingo atsitikimo mirties, sakydamas, kad tai buvo „nenumatytas nekaltos veikos padarinys“.
Parengt pagal bbc.com
