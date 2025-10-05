Paaiškino, kodėl katės kramto laidus ir kaip nuo to atpratinti

Nepriklausomai nuo priežasties, kramtyti elektros laidus yra pavojinga katėms, be to, tai gali sugadinti jūsų elektros prietaisus ir kabelius. Laimei, jūs galite sustabdyti tokį elgesį, rašo „The Spruce Pets“.
Kodėl katės kramto laidus
Yra tam tikra mįslė, kodėl katės renkasi būtent laidus. Viena iš teorijų – laidas primena kito gyvūno uodegą, o pagrindinis instinktas verčia katę pulti viską, kas panašu į uodegą.
Kitos priežastys gali būti:
Obsesinis-kompulsinis sutrikimas (OKS)
OKS, pasireiškiantis kramtymu dažniausiai pasitaiko tarp siamo ir birmų kačių. Tokios katės gali jausti stiprų norą kramtyti, čiulpti ir kartais net valgyti nevalgomus daiktus. Be laidų kramtymo, gali pasireikšti ir kiti simptomai: savaiminis kramtymas ar savęs žalojimas, ypač uodegos, ir pasikartojantis uodegos persekiojimas. Pernelyg intensyvus laižymas, kai katė laižo ir kramto kailį, kol atsiranda plikės.
Obsesinio audinių čiulpimo, laižymo ar kramtymo priežastys nėra iki galo ištirtos, įskaitant ankstyvą atskyrimą nuo motinos. Genetika taip pat gali turėti įtakos katėms su siamo bruožais.
Hiperestezija – padidėjęs odos jautrumas ir polinkis į savęs žalojimą.
Dantų problemos
Dantų problemų sukeltas skausmas burnos ertmėje gali sukelti kramtymo elgesį, siekiant palengvinti diskomfortą. 50–90 proc. kačių, vyresnių nei 4 metai, turi dantų ligų, todėl reguliarūs veterinarijos gydytojo apžiūros ir valymas yra labai svarbūs.
Nuobodulys ar aktyvumo trūkumas
Vyresnio amžiaus katėms dažnai kyla sąnarių problemų, pvz., osteoartritas, dėl kurio sumažėja aktyvumas. Judėjimo, tyrinėjimų ir sąveikos su aplinka trūkumas sukelia nuobodulį ir stresą, todėl katė ieško alternatyvių būdų užsiimti.
Medicininės problemos
Vyresnio amžiaus katėms medžiagų apykaitos sutrikimai, pavyzdžiui, hipertirozė, gali padidinti aktyvumą ir norą kramtyti. Kraujo tyrimai gali padėti nustatyti išsprendžiamas problemas, pašalinančias kramtymo poreikį.
Stresas
Stresas gali sukelti įvairius keistus elgesio modelius, įskaitant kramtymą, kuris padeda katei sumažinti nerimą ir pagerinti emocinę savijautą.
Kaip atpratinti katę kramtyti laidus
Pirmiausia – parodykite katę veterinarui, kad jis nustatytų sveikatos ar elgesio problemas. Apsaugokite laidus: paslėpkite juos PVC vamzdžiuose arba apklijuokite izoliacine juosta. Naudokite humanišką atbaidymo priemonę su judesio jutikliu, kuri išleidžia orą arba skleidžia garsą.
Siūlykite alternatyvius kramtymo daiktus: kartoną arba patvirtintus dantų skanėstus.
Taip pat galite įtraukti į katės racioną tirpią ląstelieną: šviežias žoleles, žalias pupeles arba salotas, kurios gali sumažinti „norą kramtyti“. Taip pat tinka specialūs pašarai, skirti vilnos gumulams.
Kitas šios problemos sprendimo būdas yra tiesioginis katės nerimo mažinimas: naudokite sintetinius feromonus katėms, užtikrinkite švarų kraiką, pakankamą žaislų kiekį ir laiko žaidimams, kad katė neliūdėtu.
