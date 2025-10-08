Nors įstaigai ne kartą buvo nurodyta ištaisyti netinkamas gyvūnų laikymo sąlygas ir nepriimti naujų augintinių, kol nebus pagerintos sąlygos jau globojamiems, šie reikalavimai liko neįgyvendinti.
VMVT specialistai patikrinimo metu aptiko dalį šunų, laikomus ankštuose transportavimo boksuose ir narvuose, kuriuose gyvūnai negalėjo nei išsitiesti, nei laisvai pajudėti. Tokios sąlygos laikomos pavojingomis gyvūnų sveikatai ir gerovei.
Atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, VMVT priėmė sprendimą paimti 25 šunis, ir perduoti juos kitiems gyvūnų globėjams, turintiems tinkamas sąlygas bei galimybes užtikrinti jų priežiūrą.
Vieši organizacijos kaltinimai dėl neva tokių konfiskuotų gyvūnų migdymo yra nepagrįsti. Iki kol tyrimas bus tęsiamas, šunys bus laikomi globoje, o po to ieškomi nauji namai.
Nepaisant to, kad dar prieš dvejus metus VšĮ „Penktai kojai“ buvo taikyti veiklos apribojimai – uždrausta priimti naujus gyvūnus, kol nebus užtikrintos tinkamos sąlygos jau prieglaudoje laikomiems augintiniams – organizacija šių nurodymų nesilaikė.
Po sprendimo uždrausti priimti naujus gyvūnus į įstaigą vis tiek buvo priimta 1017 naujų gyvūnų. Pagal turimą plotą prieglauda gali laikyti apie 100 gyvūnų, priklausomai nuo jų dydžio, tačiau patikrinimo metu rasta net apie 300 šunų ir 9 katės.
VMVT nuo 2017 m. siekia bendradarbiauti bei palaikyti dialogą su VšĮ „Penkta koja“ – prašoma ištaisyti trūkumus, tačiau vietoje konstruktyvių sprendimų sulaukiama tik pasipriešinimo ir kaltinimų bangos. Tuo tarpu gyvūnai lieka įkaitais šioje situacijoje.
Oficialiais duomenimis, nepaisant VMVT draudimo priimti naujus gyvūnus prieglauda dar 2023 ir 2024 metais vežė šunis iš Rusijos ir Baltarusijos. Tačiau nuo 2024 m. birželio 3 d. įsigaliojus draudimui įsivežti augintinius iš Rusijos ir Baltarusijos per Lietuvos Respublikos pasienio punktus, toks įvežimas tapo nebegalimas.
Kai kurios kaimyninės valstybės, įskaitant Latviją, nėra priėmusios analogiško draudimo, todėl gyvūnų patekimas į Lietuvą per kitų šalių teritorijas išlieka teoriškai galimas.
Nerimą kelia ir tai, kad viena didžiausių Suomijos gyvūnų globos organizacijų, iki šiol priėmusi gyvūnus iš Lietuvos (taip pat ir VšĮ „Penkta koja“) ir padėjusi jiems surasti naujus namus, neseniai nutraukė bendradarbiavimą su visomis Lietuvos prieglaudomis.
„Norime, kad visuomenė suprastų: socialinėje erdvėje eskaluojamas tariamas „konfliktas“ tarp VMVT ir šios įstaigos neturi nieko bendro su tikrove. VMVT niekada nesiekė ir nesiekia pakenkti gyvūnų globos organizacijoms ar jų veiklai.
Suprantame, koks atsakingas ir sudėtingas yra šių organizacijų darbas, tačiau kaip kontrolės institucija privalome visoms taikyti vienodus, teisės aktuose nustatytus reikalavimus – ne išimtis ir ši įstaiga.
Laikymas transportavimo narvuose ar boksuose – tai tik trumpalaikiam gabenimui skirti įrenginiai, kuriuose gyvūnas vos gali apsisukti ar pajudėti.
Tokiame narve kuriame užfiksavome laikomus gyvūnus, šuo net negalėjo pilnai išsitiesti ar pakelti galvos. Tai yra nepriimtina – nesvarbu, ar gyvūnai būtų laikomi pas fizinį asmenį, veisėją ar prieglaudoje.
Tokios sąlygos kenkia gyvūnų sveikatai ir socializacijai, neatitinka šunų fiziologijos“, – teigė VMVT Priežiūros departamento patarėja Diana Daina Šutovienė.
Lietuvoje kai kuriose gyvūnų globos organizacijose taip pat fiksuojami gyvūnų perviršiai, tačiau dauguma jų bendradarbiauja su VMVT ir ieško sprendimų, kaip pagerinti gyvūnų laikymo sąlygas. VMVT kasmet vykdo planinius patikrinimus – 2025 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais patikrintos 33 gyvūnų globos organizacijos, o jų veiklos rezultatai viešai pristatyti praėjusią savaitę.
Socialiniame tinkle „Facebook“ sureagavo ir pati prieglauda „Penkta koja“, kurios atstovus ypač papiktino tarnybos sprendimas paimti ir perduoti šunis.
„25 šunys į pečių. Nes Penktoj kojoj – per daug šunų. Ir šį netikėtą faktą dar labiau netikėtai aptiko VMVT tik dar vieno vizito metu. Ir todėl 25 šunis nutarta perduoti į UAB „Mindarją“.
Nes Mindrajoj niekada netrūksta grindų ploto. Nes ten niekada šunys ilgai neužsibūna. Atbūna savo galiojimo terminą ir per kelias savaites ir pabaigia žemišką kelionę. Tačiau tai nėra joks žiaurus elgesys su gyvūnais.
O pas mus – gyvūnams per žiauru. Gyvi, prižiūrėti, ruošiami naujiems namams gyvūnai. Ir ne, galbūt būtent šių šunųnenumarins per pirmas 2 savaites, nes gi visi supranta, kad kelsim kievieną akmenį nuokelio dėl savo gyvūnų.
Tačiau kažkas turės jiems tą vietą atlaisvinti. O gal ir numarins. Ne kartą taip darė, ne kartą dar darys, ir už tai dar gaus diploma iš VMVT. Nes jau ne kartą ir gavo. Taip pas mus vyksta gyvūnų gerovė. Gerovę vėliau galėsim apskaičiuoti gyvūnų kaulų miltų kilogramais.
Nes jau labai greitai, daugiau nei įprastai šunų iš Mindrajos komunalinio ūkio pajudės į Rietavą perdirbimui. Mes savo pasirodymą šiandieną baigiam“, – rašoma prieglaudos feisbuko paskyroje.
Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybaKaunasKauno rajonas
Rodyti daugiau žymių