Prašo padėti gyvūnams iš VšĮ „Penkta koja“: VMVT paėmus gyvūnus – žinia visuomenei

Įstaigoje fiksuota apie 318 šunų ir 9 katės, iš kurių 14, laikomų ypač blogomis sąlygomis, antradienį buvo paimta ir perduota kitai gyvūnų globos organizacijai. VšĮ „Penkta koja“ infrastruktūra leidžia tinkamai prižiūrėti tik apie 100 gyvūnų. Tai rodo, kad prieglauda yra akivaizdžiai perpildyta.
Plačiau apie tai galite skaityti tekste: „Vienoje didžiausių šalies gyvūnų globos organizacijų – kraupios gyvūnų laikymo sąlygos: „Tai yra nepriimtina“.
„Šiuo metu ieškome visų galimybių išgelbėti gyvūnus iš nepakenčiamų sąlygų. Kviečiame visuomenę ir kitas gyvūnų globos organizacijas įsitraukti, nes tai ypač svarbu – kiekvienas, kuris gali priglausti gyvūną iš VšĮ „Penkta koja“, prisideda prie realios pagalbos beglobiams.
Jei šiuo metu planuojate ir galite priglausti augintinį, kviečiame kreiptis: Liepų g. 2, Linksmakalnis, Kauno r. sav.; tel. +370 685 20133, el. p. info@penktakoja.lt. Kartu labai prašome rinktis atsakingai, įvertinti savo galimybes ir suprasti, kad gyvūnas yra įsipareigojimas visam jo gyvenimui.
Taip pat prašome visuomenės nevežti gyvūnų į šią įstaigą, o kreiptis į kitas gyvūnų globos organizacijas,“ – pabrėžia VMVT Priežiūros departamento patarėja Diana Daina Šutovienė.
Pasak D. D. Šutovienės, gyvūnai neturi kentėti, jie yra neatsakingo žmonių elgesio pasekmė, todėl šiomis aplinkybėmis privalome jiems padėti. Kiekvienas beglobis gyvūnas vertas saugios aplinkos, tinkamos priežiūros ir meilės. Dabar svarbiausia veikti greitai ir atsakingai, kad šie gyvūnai patirtų kuo mažiau kančios ir gautų galimybę gyventi saugiai.
