Paaiškėjo, kaip šiandien gyvena Sniegė, kuriai šeimininkai bandė nupjauti galvą

2025 m. spalio 14 d. 16:01
Lrytas.lt
Šių metų birželio 21 d. prasidėjusi visą Lietuvą sukrėtusi istorija, kai Panevėžyje kalytės Sniegės buvo bandoma atsikratyti jai nupjaunant galvą, sulaukė dar ne atomazgos budeliams, bet laimingos pabaigos aukai.
Šiurpą krečianti istorija prasidėjo tada, kai bendrasis pagalbos centras sulaukė skambučio iš gyvūnų šeimininko, o atvykę į vietą pamatė šokiruojantį vaizdą – dvimetei kalytei Sniegei bandyta nupjauti galvą.
Gyvūnų prieglaudos VšĮ „Mažas draugas“ savanoriai portalui „Sekundė“ tvirtino, kad taip baisiai žmogaus sužaloto gyvūno dar nebuvo nematę.
Pasak portalo „Sekundė“, šeimininko girtumas – 3,04 promilės, jo įtariamo giminaičio – 2,21 promilės.
„Linkėjimai iš naujų Snaigės, dabar jau Pūgos, namų“, – antradienį paskelbė VšĮ „Mažas draugas“.
Spalio 14 d., praėjus beveik keturiems mėnesiams po žiauraus išpuolio, paaiškėjo, kaip šunytė gyvena šiandien.
„Neabejojame, kad ištikimiausieji mūsų sekėjai gerai pamena Sniegės istoriją, kuri įvyko vasarą. O tiems, kas galbūt nematė ar primiršo – priminsime. Šia nuostabia kalyte norėta atsikratyti vienu žiauriausių būdų. Jos buvusiuose namuose, jos šeimininkai jai pjovė kaklą norėdami nužudyti. Bet viskas. Lapų atgal neversime ir šią baisią patirtį ištrinsime, nes…
Nes Sniegė dabar jau Pūga. Dabar ji jau savo tikruose namuose. Ji išvyko gyventi į Vokietiją. Ši žiauriai prasidėjusi istorija baigėsi tiesiog nerealiai. Pūga iškeliavo tiesiog į svajonių namus. Su naująja šeima ji prabangiai keliaus kemperiu po Europą, o žiemas praleis šiltuose kraštuose.
Nei neįsivaizduojate ką mums reiškia, kai atsiranda tokie namai mūsų globotiniui. O dar, kai globotinio atsiradimo istorija tiesiog protu nesuvokiama, tai sunku net patikėti, kaip likimas gali apsiversti 180 laipsnių į gera. Labai džiaugiamės, labai dėkojame ir esame be galo laimingi. Ačiū, Dovile ir Thomas!“, – rašoma gyvūnų prieglaudos socialiniuose tinkluose.
