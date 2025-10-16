Augintinių draugija parduotuvėse: ką svarbu žinoti?

Ar su augintiniu galima į parduotuvę?
Vis daugiau prekybos vietų Lietuvoje tampa draugiškos gyvūnams, tačiau galioja aiškūs teisiniai ir praktiniai apribojimai.
Maisto parduotuvėse šunys neįleidžiami – taip numato Europos Sąjungos higienos reglamentas. Išimtis taikoma tik tarnybiniams gyvūnams, šunims vedliams, asistentams. Kitose erdvėse taisykles nustato patys prekybos centrai: prie įėjimų aiškiai nurodo, kad augintiniai laukiami. Pavyzdžiui, prekybos centras „Panorama“ leidžia įeiti su augintiniais, jei laikomasi nustatytų taisyklių. Gyvūnams draugiškos parduotuvės prie įėjimo pažymėtos žaliu letenėlės ženklu. Nors daugumoje maisto parduotuvių gyvūnai nepageidaujami, kai kurios leidžia užeiti su mažais augintiniais, jeigu jie laikomi rankose ar specialiuose krepšiuose (bet ne pirkinių krepšeliuose ar vežimėliuose).
Patarimas: jei nesate tikri, ar konkreti parduotuvė priima gyvūnus, informaciją patikrinkite interneto svetainėje arba prie įėjimo bei internetiniame puslapyje – draugiskigyvunams.lt
Kaip pasiruošti apsilankymui?
Prieš žengiant į prekybos centrą svarbu įvertinti, ar augintinis pasiruošęs tokiai aplinkai. Šuo visada turi būti vedamas pavadėliu, o kilus abejonėms – ir su antsnukiu. Katės ar kiti smulkūs gyvūnai saugiausi uždaruose krepšiuose ar specialiose nešyklėse.
Ne mažiau svarbi ir higiena: augintinis turi būti sveikas, paskiepytas, o šeimininkas – pasiruošęs užtikrinti švarą. Didžiausias iššūkis dažnai būna gyvūno reakcija į minią ir triukšmą.
„Kartais užtenka kito gyvūno ar vaiko šūksnio, kad šuo sureaguotų visai kitaip nei namuose. Todėl šeimininkas turi būti nuolat atidus ir pasiruošęs reaguoti“, – primena draudimo bendrovės „If“ atstovė Joana Margytė.
Ilgesniam apsipirkimui pravartu turėti vandens ar skanukų, o mažesnius gyvūnus laikyti krepšyje ar specialiame vežimėlyje. Tokios paprastos priemonės padeda sumažinti stresą ir užtikrina, kad apsilankymas prekybos centre nevirstų išbandymu nei gyvūnui, nei šeimininkui, nei aplinkiniams.
Pavojai, kurių nereikėtų nuvertinti
„Kad ir koks rūpestingas būtų šeimininkas, nelaimingi atsitikimai vis tiek pasitaiko. Kartais sugadinamas parduotuvės inventorius, prekės, sužeidžiamas kitas gyvūnas ar sugadinami žmogaus drabužiai – neretai ne dėl agresijos, o dėl smalsumo ar per didelio džiaugsmo.
Ypač svarbu – niekada neleisti augintinio ant eskalatoriaus, nes mechanizmas gali jį labai rimtai sužaloti. Gyvūnui gali būti baugu ir dėl slidžių ar blizgių grindų, o kartais fiksuojami net nukritimai nuo laiptų“, – atkreipia dėmesį J.Margytė.
Specialistė taip pat primena, kad šunų nereikėtų palikti pririštų šalia parduotuvės durų. Tokie gyvūnai tampa pažeidžiami vagystėms, smurtui ar oro sąlygoms, o laukimas karštyje ar šaltyje gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Jei prekybos centras nepriima augintinių, saugiausia – pasivaikščiojimą ir apsipirkimą planuoti atskirai.
augintiniaiparduotuvėif draudimas
