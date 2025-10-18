Augintiniai ekstremaliomis sąlygomis: kaip juos paruošti dienai X

Remiantis VĮ žemės ūkio duomenų centro duomenimis, Lietuvoje šiuo metu yra registruota beveik 335 tūkst. šunų ir 180 tūkst. kačių. Ekspertai apibrėžia, jog realiai jų gali gyventi net iki 580 tūkst. šunų ir 638 tūkst. kačių. Tai reiškia, kad vos 60 proc. šunų ir tik apie 30 proc. kačių yra registruoti. Likę gyvūnai – be aiškios tapatybės. O tai reiškia, kad jų grąžinimas šeimininkui dingimo ar krizės atveju tampa beveik neįmanomas.
Šiame įraše rasite trumpą gidą, ką turi žinoti kiekvienas keturkojo savininkas. Surinkta ir susisteminta informacija dalijasi draudimo bendrovės „If“ partnerysčių plėtros vadovė Lietuvoje Joana Margytė. Pirma rekomendacija, net nepradėjus viso sąrašo, – ženklinkite, turėkite augintinio pasą ir skiepų dokumentą.
Pasirengimas iš anksto: planas
1. Evakuacijos maršrutas ir prieglobstis
Dar iki nelaimės apgalvokite, kur galėtumėte su keturkoju pasitraukti, jei tektų evakuotis. Ne visos slėptuvės ar evakuacijos centrai priima gyvūnus, todėl verta iš anksto augintiniams draugiškomis slėptuvėmis, giminaičių ar draugų galimybėmis jus priglausti.
2. „Buddy“ sistema
Sudarykite susitarimą su kaimynu ar draugu, kad krizės atveju galėtumėte vieni kitiems padėti su augintiniais. Pasidalinkite atsarginiais raktais, gyvūno priežiūros instrukcijomis ir kontaktais.
3. „Sprendimų medis“
Pasiruoškite paprastą veiksmų planą – ką darote, jei iki išvykimo liko 60, 30 ar 15 minučių. Pavyzdžiui: T–60 – supakuojate krepšį, T–30 – uždedate antkaklius, įdedate dokumentus, T–15 – kraunate gyvūnus į transporterį ir užrakinę namus išvykstate. Toks scenarijus padeda išlaikyti aiškią veiksmų seką, kai laikas tampa kritinis, o stresas – didelis.
4. Identifikavimas ir dokumentai
Įsitikinkite, kad gyvūnas ženklintas, turi pasą, o duomenys gyvūnų registre yra atnaujinti. Dokumentus laikykite neperšlampamame dėkle ir turėkite jų kopijas debesijoje ar USB atmintinėje. Ant antkaklio pritvirtinkite pakabuką su jūsų kontaktais ir, jei įmanoma, papildomai nurodykite skiepų pažymėjimo numerį arba mikroschemos kodą. Patartina pasirūpinti ir ženkliuku su informacija apie gyvūno specialius poreikius (pavyzdžiui, „esu kurčias“, „reikia kasdien leisti insuliną“) – kritinėje situacijoje tai gali išgelbėti gyvūnui gyvybę.
5. Veiksmų treniruotės
Pratinkite gyvūną prie transportavimo narvo ir garsų, kurie gali pasitaikyti krizės metu (sirenos, triukšmas, pavyzdžiui, treniruokite su baliono sprogimu ir kt. netipiniais garsais, naudokite „kliką“). Pasitreniruokite evakuacijos scenarijų – tai padės išlikti ramiems, kai laikas bus ribotas.
Viskas, kas turi būti augintinio evakuacijos krepšyje
Kaip ir žmonėms, kiekvienam augintiniui reikalingas „išvykimo“ krepšys. Jame turėtų būti būtiniausi reikmenys bent 3–5 dienoms:
- Maistas ir vanduo. Kelių dienų porcijos įprasto ėdalo, švaraus vandens (mažam gyvūnui – apie 1 l per dieną, dideliam – iki 3 l), nedūžtantys, lengvi dubenėliai.
- Vaistai ir pirmoji pagalba. Gyvūno vartojami vaistai savaitei, vartojimo instrukcijos, tvarsčiai, dezinfekcinės priemonės, antiseptinis tepalas, vienkartinės pirštinės, žirklės, papildai nuo viduriavimo, dirbtinės ašaros.
- Dokumentai ir identifikacija. Gyvūno paso ar skiepų įrašų kopijos, nuotrauka, kurioje matote jūs ir augintinis kartu – ji pravers, jei gyvūnas pasimestų.
- Transportavimo priemonė. Tvirtas narvas ar nešyklė, atskira kiekvienam gyvūnui. Uždengtas audiniu narvas padeda sumažinti stresą ir saugo nuo išgąsčio.
- Higienos priemonės. Katėms būtina įsidėti kraiko dėžutę su kraiku ir šiukšlių maišelių panaudotam kraikui supilti. Šunims pasiimkite ekskrementų maišelių, vienkartinių paklotų (ypač jei teks ilgiau būti uždaroje patalpoje). Pravartu turėti popierinių rankšluosčių, drėgnų servetėlių.
- Komforto daiktai. Mėgstamas žaislas, antklodė ar guolis su pažįstamu kvapu, skanėstai, o jei gyvūnas jautrus – pasitarkite su veterinaru dėl raminamųjų priemonių.
Tokį krepšį laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje ir peržiūrėkite bent kas kelis mėnesius – pakeiskite pasibaigusio galiojimo produktus, papildykite sezoniniais daiktais.
Gyvūnų elgsena per krizes
Ekstremalios situacijos kelia stresą ir žmonėms, ir gyvūnams. Garsūs sprogimai, sirenos, neįprasti kvapai – visa tai gali išgąsdinti net ramiausią augintinį. Todėl svarbu elgtis ramiai, kalbinti jį švelniu balsu ir, jei reikia slėptis, laikyti šalia savęs – uždarytą narve ar laikant už pavadėlio.
Jeigu paskelbta evakuacija, nelaukite – išvykite kuo anksčiau, kol gyvūnas dar nesibaimina. Jeigu dėl kokių nors priežasčių negalite jo pasiimti, būtinai informuokite kaimynus ar gelbėtojus, palikite raštelį su informacija, kur gyvūnas liko. Vis dėlto geriausia – visada planuoti, kaip evakuositės kartu.
Po krizės atidžiai stebėkite augintinio sveikatą ir elgesį. Stresas gali pasireikšti vėliau – keturkojis gali tapti baikštesnis, netekti apetito ar būti mieguistas. Skirkite jam laiko, grąžinkite rutiną, parodykite veterinarui, jei elgsena nesikeičia.
Kvietimas veiksmui
Norint, kad planai būtų realūs, būtina veiksmais pasiruošti jau šiandien:
- Per savaitę – sukomplektuokite augintinio krepšį ir atlikite evakuacijos repeticiją.
- Per mėnesį – sudarykite kontaktų medį ir numatykite alternatyvias vietas, kur galėtumėte prisiglausti su augintiniu.
- Per ketvirtį – dalyvaukite pratybose su šeima, kaimynais ar bendruomene.
Planai be treniruotės – tik viltys.
